Назван способ обмануть коронавирус

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.

Ученый отметил, что для создания вакцины от COVID-19 необходимо прибегнуть к генетическим технологиям, а при создании доклинических моделей может понадобиться редактирование генома.

"Пока в этом вирусе не найдено ничего такого, что заставило бы усомниться в возможности получения вакцины", — отметил академик. Однако он подчеркнул, что это займет несколько месяцев, а полноценные испытания вакцины — больше года.

При этом Недоспасов напомнил, что заболевших COVID-19 можно вылечить с помощью переливания плазмы. Он обратил внимание, что у этого метода есть и недостаток — риск "перелить" пациенту другую инфекцию.

"Поэтому практически правильнее применять очищенные препараты суммарных антител из крови переболевших", — добавил ученый.

Он пояснил, что существует еще один способ получения лекарства от коронавируса — искусственное создание нейтрализующих антител. Но у этого метода тоже есть минус — защита организма в этом случае имеет ограниченный срок действия, предупредил академик. Поэтому самым надежным вариантом остается вакцинация.

"При успешной вакцинации в нас образуются не только нейтрализующие антитела, но и лимфоциты, производящие эти антитела. Именно они обеспечивают иммунологическую память и защиту на многие годы", — объяснил Недоспасов.

Испании и Италии. Пандемия коронавирусной инфекции — возбудителя COVID-19 — охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились более 2,7 миллиона человек, 187 тысяч пациентов умерли. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США

Россия занимает десятое место по числу инфицированных — 74 588 человек, из них 681 пациент умер, 6250 заболевших выздоровели. На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома.