Назван способ обмануть коронавирус

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
Ученый отметил, что для создания вакцины от COVID-19 необходимо прибегнуть к генетическим технологиям, а при создании доклинических моделей может понадобиться редактирование генома.
"Пока в этом вирусе не найдено ничего такого, что заставило бы усомниться в возможности получения вакцины", — отметил академик. Однако он подчеркнул, что это займет несколько месяцев, а полноценные испытания вакцины — больше года.
При этом Недоспасов напомнил, что заболевших COVID-19 можно вылечить с помощью переливания плазмы. Он обратил внимание, что у этого метода есть и недостаток — риск "перелить" пациенту другую инфекцию.
"Поэтому практически правильнее применять очищенные препараты суммарных антител из крови переболевших", — добавил ученый.
Он пояснил, что существует еще один способ получения лекарства от коронавируса — искусственное создание нейтрализующих антител. Но у этого метода тоже есть минус — защита организма в этом случае имеет ограниченный срок действия, предупредил академик. Поэтому самым надежным вариантом остается вакцинация.
"При успешной вакцинации в нас образуются не только нейтрализующие антитела, но и лимфоциты, производящие эти антитела. Именно они обеспечивают иммунологическую память и защиту на многие годы", — объяснил Недоспасов.
Россия занимает десятое место по числу инфицированных — 74 588 человек, из них 681 пациент умер, 6250 заболевших выздоровели. На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.