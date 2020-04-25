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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T20:49
https://ria.ru/20200425/1570566282.html
Назван способ обмануть коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569335097_0:0:2926:1646_1036x0_80_0_0_62c04bf0392a6eaf4966fc77fcb913db.jpg
РИА Новости

Назван способ обмануть коронавирус

15:32 25.04.2020 (обновлено: 20:49 25.04.2020)
118077
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирки с биоматериалом
Пробирки с биоматериалом
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пробирки с биоматериалом. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
Ученый отметил, что для создания вакцины от COVID-19 необходимо прибегнуть к генетическим технологиям, а при создании доклинических моделей может понадобиться редактирование генома.
"Пока в этом вирусе не найдено ничего такого, что заставило бы усомниться в возможности получения вакцины", — отметил академик. Однако он подчеркнул, что это займет несколько месяцев, а полноценные испытания вакцины — больше года.
При этом Недоспасов напомнил, что заболевших COVID-19 можно вылечить с помощью переливания плазмы. Он обратил внимание, что у этого метода есть и недостаток — риск "перелить" пациенту другую инфекцию.
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"Поэтому практически правильнее применять очищенные препараты суммарных антител из крови переболевших", — добавил ученый.
Он пояснил, что существует еще один способ получения лекарства от коронавируса — искусственное создание нейтрализующих антител. Но у этого метода тоже есть минус — защита организма в этом случае имеет ограниченный срок действия, предупредил академик. Поэтому самым надежным вариантом остается вакцинация.
"При успешной вакцинации в нас образуются не только нейтрализующие антитела, но и лимфоциты, производящие эти антитела. Именно они обеспечивают иммунологическую память и защиту на многие годы", — объяснил Недоспасов.
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Нужно всемерно ускорить работы по созданию вакцины от ковида.
25 апреля, 15:35
Руслан Тлеуж
15800026
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