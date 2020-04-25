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2020-04-25T15:21
https://ria.ru/20200425/1570565765.html
В Москве временно закроют вестибюли еще 13 станций метро
https://cdn23.img.ria.ru/images/155521/68/1555216891_590:0:2625:1145_1036x0_80_0_0_d6ea82454543f331f6e71463d176bc7e.jpg
РИА Новости

В Москве временно закроют вестибюли еще 13 станций метро

15:21 25.04.2020
3974
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход на станцию метро
Вход на станцию метро
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Столичное метро закроет некоторые вестибюли 13 станций из-за низкой нагрузки с 26 апреля, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.
С 14 апреля уже закрыли некоторые вестибюли 20 станций московского метро, таким образом с воскресенья эти меры коснутся в общем вестибюлей 33 станций.
"С 26 апреля Московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 13 наименее востребованных станций", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что станции продолжат работать, но вход и выход в город будет возможен через работающие вестибюли. В новый список вошли вестибюли станций "Владыкино" и "Фонвизинская", поскольку даже в утренний час пик здесь проходят всего около 120 пассажиров.
В некоторых вестибюлях, которые будут закрыты, пассажиров стало меньше на 93% по сравнению с тем, сколько их было до самоизоляции.
"Поезда по всем линиям метро продолжают ходить по графику рабочего дня. Это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Метро 2020: московская подземка в период пандемии
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Режим полной изоляции для жителей действует в Москве с конца марта.

Пассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена
1 из 12

Режим полной изоляции для жителей действует в Москве с конца марта.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Пользоваться транспортом могут люди, спешащие за срочной медпомощью, и те, кто продолжает ездить на работу.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
2 из 12

Пользоваться транспортом могут люди, спешащие за срочной медпомощью, и те, кто продолжает ездить на работу.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Трафик в метро сравнению с апрелем прошлого года снизился почти на 80 процентов.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
3 из 12

Трафик в метро сравнению с апрелем прошлого года снизился почти на 80 процентов.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

С 22 апреля ездить в столичном транспорте можно лишь по "Тройке" и социальным картам.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
4 из 12

С 22 апреля ездить в столичном транспорте можно лишь по "Тройке" и социальным картам.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

При этом номера карт обязательно должны быть указаны в цифровом пропуске.

Пассажиры на станции Новослободская Московского метрополитена
5 из 12

При этом номера карт обязательно должны быть указаны в цифровом пропуске.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

В противном случае проездной не сработает на турникете.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
6 из 12

В противном случае проездной не сработает на турникете.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Пассажиров, у которых оказалась недействительна "Тройка", проверят дополнительно.

Пассажиры в защитных масках на станции метро Таганская Кольцевой линии в период режима самоизоляции граждан в Москве
7 из 12

Пассажиров, у которых оказалась недействительна "Тройка", проверят дополнительно.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Нарушителям пропускного режима грозит штраф в пять тысяч рублей.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
8 из 12

Нарушителям пропускного режима грозит штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

На штраф можно нарваться и за несоблюдение социальной дистанции в транспорте.

Пассажиры в поезде на станции метро Охотный ряд в период режима самоизоляции граждан в Москве
9 из 12

На штраф можно нарваться и за несоблюдение социальной дистанции в транспорте.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Пассажирам, которым приходится пользоваться метро и автобусами, нужно помнить о мерах санитарной безопасности.

Женщина в защитной маске в вагоне поезда на станции метро Новокузнецкая в Москве
10 из 12

Пассажирам, которым приходится пользоваться метро и автобусами, нужно помнить о мерах санитарной безопасности.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Для поездок лучше выбирать время, когда людей меньше, в дороге не касаться лица, дезинфицировать руки, а по возвращении переодеться.

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
11 из 12

Для поездок лучше выбирать время, когда людей меньше, в дороге не касаться лица, дезинфицировать руки, а по возвращении переодеться.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Общественный транспорт в столице из-за пандемии дезинфицируют несколько раз в день.

Мужчина в защитной маске в вагоне поезда Московского метрополитена
12 из 12

Общественный транспорт в столице из-за пандемии дезинфицируют несколько раз в день.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
1 из 12

Режим полной изоляции для жителей действует в Москве с конца марта.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
2 из 12

Пользоваться транспортом могут люди, спешащие за срочной медпомощью, и те, кто продолжает ездить на работу.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
3 из 12

Трафик в метро сравнению с апрелем прошлого года снизился почти на 80 процентов.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
4 из 12

С 22 апреля ездить в столичном транспорте можно лишь по "Тройке" и социальным картам.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
5 из 12

При этом номера карт обязательно должны быть указаны в цифровом пропуске.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
6 из 12

В противном случае проездной не сработает на турникете.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
7 из 12

Пассажиров, у которых оказалась недействительна "Тройка", проверят дополнительно.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
8 из 12

Нарушителям пропускного режима грозит штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
9 из 12

На штраф можно нарваться и за несоблюдение социальной дистанции в транспорте.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
10 из 12

Пассажирам, которым приходится пользоваться метро и автобусами, нужно помнить о мерах санитарной безопасности.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
11 из 12

Для поездок лучше выбирать время, когда людей меньше, в дороге не касаться лица, дезинфицировать руки, а по возвращении переодеться.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
12 из 12

Общественный транспорт в столице из-за пандемии дезинфицируют несколько раз в день.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
12000411
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