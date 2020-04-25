В Москве временно закроют вестибюли еще 13 станций метро

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Столичное метро закроет некоторые вестибюли 13 станций из-за низкой нагрузки с 26 апреля, сообщает пресс-служба Столичное метро закроет некоторые вестибюли 13 станций из-за низкой нагрузки с 26 апреля, сообщает пресс-служба Московского метрополитена

С 14 апреля уже закрыли некоторые вестибюли 20 станций московского метро, таким образом с воскресенья эти меры коснутся в общем вестибюлей 33 станций.

"С 26 апреля Московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 13 наименее востребованных станций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что станции продолжат работать, но вход и выход в город будет возможен через работающие вестибюли. В новый список вошли вестибюли станций "Владыкино" и "Фонвизинская", поскольку даже в утренний час пик здесь проходят всего около 120 пассажиров.

В некоторых вестибюлях, которые будут закрыты, пассажиров стало меньше на 93% по сравнению с тем, сколько их было до самоизоляции.

"Поезда по всем линиям метро продолжают ходить по графику рабочего дня. Это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию", - подчеркивается в сообщении.