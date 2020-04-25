В КПРФ не будут делать дополнительные тесты из-за COVID-19 у Калашникова

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В КПРФ не планируют проводить дополнительные проверки после выявления COVID-19 у депутата Госдумы от партии Леонида Калашникова: все работающие в ГД и так проходят соответствующие процедуры, сообщил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Зачем вы глупые вопросы задаете? Вы знаете, что если эпидемия заходит, то меньше 40% в любой стране не болеет, 40-70%. А выявляют одного в лучшем случае из 10, а остальные девять ходят... А мы все в Думе, когда идешь на заседание, все проходим (проверки – ред.). Я три раза уже походил, поэтому это нормально. Но он на последних встречах нигде не был с нами", - сказал Зюганов.
Ранее Калашников сообщил РИА Новости о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, сейчас депутат находится в больнице.
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