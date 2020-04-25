В Петербурге задержали певца Максима Леонидова

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полицейские задержали певца и музыканта Максима Леонидова.
Артист гулял с женой в Шуваловском парке. Сотрудники правоохранительных органов остановили их и напомнили о правилах самоизоляции.
"Мы гуляли в парке с собакой. К нам подъехали сотрудники полиции в резиновых перчатках и масках. Заявили, что наши действия незаконны. Доставили в полицию и составляют протокол", — рассказал Леонидов во время прямого эфира в инстаграме.
По словам источника РИА Новости в силовых органах, в отдел полиции доставили сразу нескольких нарушителей, гулявших в Шуваловском парке.
Через некоторое время всех задержанных, в том числе Леонидова, отпустили. На них составили административные протоколы по статье "Нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности".
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