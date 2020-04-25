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2020-04-25T16:21
https://ria.ru/20200425/1570564437.html
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
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РИА Новости

В Петербурге задержали певца Максима Леонидова

14:35 25.04.2020 (обновлено: 16:21 25.04.2020)
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© Фото : предоставлено менеджером музыкантаПевец Максим Леонидов
Певец Максим Леонидов
© Фото : предоставлено менеджером музыканта
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полицейские задержали певца и музыканта Максима Леонидова.
Артист гулял с женой в Шуваловском парке. Сотрудники правоохранительных органов остановили их и напомнили о правилах самоизоляции.
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"Мы гуляли в парке с собакой. К нам подъехали сотрудники полиции в резиновых перчатках и масках. Заявили, что наши действия незаконны. Доставили в полицию и составляют протокол", — рассказал Леонидов во время прямого эфира в инстаграме.
По словам источника РИА Новости в силовых органах, в отдел полиции доставили сразу нескольких нарушителей, гулявших в Шуваловском парке.
Через некоторое время всех задержанных, в том числе Леонидова, отпустили. На них составили административные протоколы по статье "Нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности".
Из-за пандемии коронавируса в Петербурге ввели некоторые ограничения. Закрыты кафе, рестораны, спортивные площадки. За нахождение на улице без уважительной причины предусмотрен штраф в четыре тысячи рублей.
За сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 215 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных достигло 2926.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19Максим ЛеонидовСанкт-ПетербургОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
А че за певец ? Не слышал такого. Их сейчас наверно больше чем деревьев в парке где их задержали!
25 апреля, 15:01
Valrri Nik
8524201137
Интересно, опрос подставной или нет? Куда не плюнь, везде недовольные, не нужно им изоляции. А тут такой процент здравого смысла. Проголосовал за первый вариант.
25 апреля, 14:51
Павел Левин
124352292
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