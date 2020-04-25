В Приамурье поступили десять аппаратов ИВЛ по линии Минпромторга

"В Приамурье поступили первые 10 аппаратов ИВЛ по линии Минпромторга. Это централизованные поставки дыхательного оборудования по заключенному с Минпромторгом РФ соглашению. Кроме того, 52 миллиона рублей, выделенные Амурской области в конце марта за счет средств резервного фонда правительства РФ, также направлены на приобретение 26 аппаратов для инвазивной искусственной вентиляции легких - их мы ожидаем в ближайшее время", - цитирует правительство Приамурья и. о. министра здравоохранения региона Светлану Леонтьеву.

Поступившие в регион первые 10 аппаратов ИВЛ получила Благовещенская городская клиническая больница, на ее базе развернут инфекционный госпиталь для случаев коронавируса, осложненных пневмонией. Всего в Приамурье, по данным на 25 апреля, выявлено 33 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, пять человек выздоровели, 28 продолжают лечение. Пока никто из заболевших, по данным властей, не нуждается в искусственной вентиляции легких. Всего в регионе развернуто пять инфекционных госпиталей на 397 коек, часть из них должны быть оборудованы аппаратами ИВЛ.