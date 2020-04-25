В Приамурье поступили десять аппаратов ИВЛ по линии Минпромторга

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр - РИА Новости. Первые 10 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по линии Минпромторга поступили в Амурскую область, сообщило правительство региона.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тува, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
"В Приамурье поступили первые 10 аппаратов ИВЛ по линии Минпромторга. Это централизованные поставки дыхательного оборудования по заключенному с Минпромторгом РФ соглашению. Кроме того, 52 миллиона рублей, выделенные Амурской области в конце марта за счет средств резервного фонда правительства РФ, также направлены на приобретение 26 аппаратов для инвазивной искусственной вентиляции легких - их мы ожидаем в ближайшее время", - цитирует правительство Приамурья и. о. министра здравоохранения региона Светлану Леонтьеву.
Поступившие в регион первые 10 аппаратов ИВЛ получила Благовещенская городская клиническая больница, на ее базе развернут инфекционный госпиталь для случаев коронавируса, осложненных пневмонией. Всего в Приамурье, по данным на 25 апреля, выявлено 33 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, пять человек выздоровели, 28 продолжают лечение. Пока никто из заболевших, по данным властей, не нуждается в искусственной вентиляции легких. Всего в регионе развернуто пять инфекционных госпиталей на 397 коек, часть из них должны быть оборудованы аппаратами ИВЛ.
После критики Мантурова губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил РИА Новости, что регион выкупит по линии Минппомторга все средства индивидуальной защиты по квоте, кроме защитных масок, которые закупаются в Китае. Также 24 апреля правительство Приамурья сообщило, что министр здравоохранения региона Евгения Жарновникова с понедельника увольняется по собственному желанию.
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