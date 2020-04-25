В Москве за сутки выявили 2612 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2612, Подмосковье - 605 , Санкт-Петербурге - 215, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 966 в 83 регионах.
"Распределение по субъектам: Москва 2612, Московская область 605, Санкт-Петербург 215", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.