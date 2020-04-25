В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общее число инфицированных по стране выросло до 74 588. Жертвами инфекции за все время стал 681 человек, поправились 6250.

Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах. При этом почти половина из них (2915) — без клинических проявлений.

Больше всего новых случаев в Москве — 2612. А в целом в столице число заболевших превысило 39,5 тысячи человек. Еще 605 новых случаев зафиксировали в Подмосковье , 215 — в Санкт-Петербурге

Накануне в России выявили 5849 инфицированных, умерли 60 человек.

В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают население не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держаться на расстоянии не менее метра от других людей.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились более 2,6 миллиона человек, 182 тысячи умерли.