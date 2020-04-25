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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T16:09
https://ria.ru/20200425/1570561090.html
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570528976_0:609:2558:2048_1036x0_80_0_0_9057fe15c3ffbed77c00c5495345a196.jpg
РИА Новости

В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом

13:18 25.04.2020 (обновлено: 16:09 25.04.2020)
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© РИА Новости / Александр ВильфБригада скорой помощи в Москве
Бригада скорой помощи в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Бригада скорой помощи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Общее число инфицированных по стране выросло до 74 588. Жертвами инфекции за все время стал 681 человек, поправились 6250.
Тесты на COVID-19 в лаборатории
25 апреля, 11:59Распространение нового коронавируса
Число заражений коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона
Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах. При этом почти половина из них (2915) — без клинических проявлений.
Больше всего новых случаев в Москве — 2612. А в целом в столице число заболевших превысило 39,5 тысячи человек. Еще 605 новых случаев зафиксировали в Подмосковье, 215 — в Санкт-Петербурге.
Накануне в России выявили 5849 инфицированных, умерли 60 человек.
В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают население не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держаться на расстоянии не менее метра от других людей.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, 182 тысячи умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
Популярные комментарии
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РБРоман Безымянный
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Когда заражённых 60000 это одно А вы хотите чтобы их было миллион в России? Тогда заметят 500.000 человек
25 апреля, 13:22
ВТВадим Тимофеев
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