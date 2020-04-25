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2020-04-25T13:38
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Кравчук назвал виновного в бедах Украины
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РИА Новости

Кравчук назвал виновного в бедах Украины

13:17 25.04.2020 (обновлено: 13:38 25.04.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Петра Порошенко виновником бедности страны.
По его словам, бывший украинский лидер создал ситуацию, при которой страна потеряла территориальную целостность и развязала войну.
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"Порошенко, который создал систему коррупции, систему бедности, — Украина стала самой нищей страной в Европе. Порошенко, который привел Украину под внешнее управление", — заявил он в интервью "Комсомольской правде".

Кравчук отметил, что в политике, которую сейчас проводит партия Порошенко, нет "никакой морали, никакой совести, никакой чести, никакой ответственности".

"Они продолжают во время чумы думать о том, как прийти к власти. А не о том, как остановить несчастье", — заключил он.

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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоЛеонид КравчукУкраинаВ мире
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ЕЕлена
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Егор Новиков
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