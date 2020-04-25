В колл-центры акции "Мы вместе" поступило более ста тысяч звонков

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 100 тысяч звонков от граждан столицы поступило в колл-центры московского штаба всероссийской акции "Мы вместе", сообщается на сайте мэра Москвы.
Волонтеры, задействованные в акции, помогают доставить продукты и лекарства людям, которые находятся в самоизоляции.
23 апреля, 17:56Новости СУЭКВолонтеры СУЭК присоединились к акции "Мы вместе"
"Больше 100 тысяч звонков поступило от москвичей в колл-центры московского штаба всероссийской акции "Мы вместе", - говорится в сообщении.
Помимо вопросов о доставке продуктов и лекарств жители столицы часто уточняют статус ранее оформленной заявки, просят объяснить про ограничения передвижения по городу и интересуются, как стать волонтером.
Подчеркивается, что среди заявителей есть ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, заслуженные работники культуры и науки. Самой старшей из обратившихся стала женщина 102 лет, она попросила привезти ей лекарства и продукты.
"В 90% заявок люди просят доставить продукты, в 60% — лекарства, в 40% — корм для домашних животных, менее чем в 20% — хозяйственные товары", - говорится в сообщении.
Также добавляется, что штаб сотрудничает с 270 партнерами. Это сети продуктовых магазинов, операторы сотовой связи, спортивные клубы, кафе, рестораны, транспортные компании, сети АЗС и другие.
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