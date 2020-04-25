В колл-центры акции "Мы вместе" поступило более ста тысяч звонков

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 100 тысяч звонков от граждан столицы поступило в колл-центры московского штаба всероссийской акции "Мы вместе", сообщается на сайте мэра Более 100 тысяч звонков от граждан столицы поступило в колл-центры московского штаба всероссийской акции "Мы вместе", сообщается на сайте мэра Москвы

Волонтеры, задействованные в акции, помогают доставить продукты и лекарства людям, которые находятся в самоизоляции.

"Больше 100 тысяч звонков поступило от москвичей в колл-центры московского штаба всероссийской акции "Мы вместе", - говорится в сообщении.

Помимо вопросов о доставке продуктов и лекарств жители столицы часто уточняют статус ранее оформленной заявки, просят объяснить про ограничения передвижения по городу и интересуются, как стать волонтером.

Подчеркивается, что среди заявителей есть ветераны Великой Отечественной войны , пенсионеры, заслуженные работники культуры и науки. Самой старшей из обратившихся стала женщина 102 лет, она попросила привезти ей лекарства и продукты.

"В 90% заявок люди просят доставить продукты, в 60% — лекарства, в 40% — корм для домашних животных, менее чем в 20% — хозяйственные товары", - говорится в сообщении.