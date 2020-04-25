Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T12:27
https://ria.ru/20200425/1570558491.html
В школах и детсадах Душанбе объявили карантин из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39664/22/396642227_0:134:2045:1284_1036x0_80_0_0_4f71a7a88696c6b328dcd7697f486b3f.jpg
РИА Новости

В школах и детсадах Душанбе объявили карантин из-за коронавируса

12:15 25.04.2020 (обновлено: 12:27 25.04.2020)
5761
© РИА Новости / Борис Ушмайкин / Перейти в фотобанкПривокзальная площадь в Душанбе
Привокзальная площадь в Душанбе
© РИА Новости / Борис Ушмайкин
Перейти в фотобанк
Привокзальная площадь в Душанбе. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 25 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Карантин из-за угрозы распространения коронавируса объявлен в школах, детсадах и колледжах Душанбе с 27 апреля по 10 мая включительно, сообщили РИА Новости в отделе образования столицы Таджикистана и в министерстве образования и науки республики.
"Занятия в детских садах и школах Душанбе будут приостановлены с 27 апреля до 10 мая включительно. В этот период все дошкольные и общеобразовательные учреждения будут продезинфицированы", - сообщили агентству в отделе образования столицы.
"Сегодня состоялось очередное заседание республиканского комитета по профилактике коронавируса под председательством премьер-министра страны Кохира Расулзода. На встрече было решено, что в целях охраны общественного здоровья и безопасности населения, особенно детей и подростков, в дошкольных учреждениях, средних школах, учреждениях начального профессионального образования и учреждениях среднего профессионального образования с 27 апреля по 10 мая этого года объявлен временный карантин", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства образования и науки Эхсон Хушбахт.
По его словам, карантин охватит в общей сложности 4 686 учреждений, 2 245 661 ребенка и 143 045 учителей.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"В настоящее время занятия в высших учебных заведениях продолжаются в соответствии с правилами, а в случае изменений будет предоставлена ​​дополнительная информация", - сказал он.
По словам Хушбахта, в этот период все дошкольные и общеобразовательные учреждения будут продезинфицированы.
На сегодняшний день в Таджикистане не было зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19, но власти предпринимают меры по недопущению инфицирования граждан. Власти города Душанбе приступили к масштабной дезинфекции магистралей и улиц из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Обрабатывать улицы и проспекты, остановки общественного транспорта, скамейки в парках и у многоквартирных домов будут до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
630205
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДушанбеТаджикистанВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:39Следствие попросило суд об аресте основателя паблика "Омбудсмен полиции"
12:39В реанимации в Кабардино-Балкарии находятся 16 пациентов с коронавирусом
12:39В Орловской области продлили режим самоизоляции
12:37Путин направил Джонсону послание по случаю 75-й годовщины Победы
12:37Число заболевших COVID-19 в Одинцово превысило тысячу человек
12:36Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
12:35В Ростовской области умерли четыре пациента с коронавирусом
12:33Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной угрозы
12:33В России на ИВЛ находятся более 1200 пациентов с коронавирусом
12:33На Камчатке продлили режим самоизоляции
12:31Президент Чехии возложил венок к могиле Неизвестному солдату в Праге
12:30Число жертв коронавируса в Иране превысило 6,5 тысячи
12:29Освобождавшая Прагу радистка рассказала, как отметит День Победы
12:29Эксперты обнаружили опасные уязвимости в межсетевом экране Cisco ASA
12:28В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
12:28В Томской области смягчат режим самоизоляции после 11 мая
12:28ОНФ предложил поправки в КоАП для защиты водителей от ошибочных штрафов
12:27В России развернули 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом
12:26В законодательном совете Гонконга произошла стычка между депутатами
12:26В Сингапуре число жертв коронавируса превысило 21,7 тысячи
Лента новостейМолния