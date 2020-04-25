В школах и детсадах Душанбе объявили карантин из-за коронавируса

ДУШАНБЕ, 25 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Карантин из-за угрозы распространения коронавируса объявлен в школах, детсадах и колледжах Карантин из-за угрозы распространения коронавируса объявлен в школах, детсадах и колледжах Душанбе с 27 апреля по 10 мая включительно, сообщили РИА Новости в отделе образования столицы Таджикистана и в министерстве образования и науки республики.

"Занятия в детских садах и школах Душанбе будут приостановлены с 27 апреля до 10 мая включительно. В этот период все дошкольные и общеобразовательные учреждения будут продезинфицированы", - сообщили агентству в отделе образования столицы.

"Сегодня состоялось очередное заседание республиканского комитета по профилактике коронавируса под председательством премьер-министра страны Кохира Расулзода. На встрече было решено, что в целях охраны общественного здоровья и безопасности населения, особенно детей и подростков, в дошкольных учреждениях, средних школах, учреждениях начального профессионального образования и учреждениях среднего профессионального образования с 27 апреля по 10 мая этого года объявлен временный карантин", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства образования и науки Эхсон Хушбахт.

По его словам, карантин охватит в общей сложности 4 686 учреждений, 2 245 661 ребенка и 143 045 учителей.

"В настоящее время занятия в высших учебных заведениях продолжаются в соответствии с правилами, а в случае изменений будет предоставлена ​​дополнительная информация", - сказал он.

По словам Хушбахта, в этот период все дошкольные и общеобразовательные учреждения будут продезинфицированы.

На сегодняшний день в Таджикистане не было зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19, но власти предпринимают меры по недопущению инфицирования граждан. Власти города Душанбе приступили к масштабной дезинфекции магистралей и улиц из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Обрабатывать улицы и проспекты, остановки общественного транспорта, скамейки в парках и у многоквартирных домов будут до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.