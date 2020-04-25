В Казахстане задержали мужчин за мытье в бане во время карантина

"В Актобе задержаны пятеро мужчин, нарушившие карантин. В ходе проведения профилактических мероприятий полицейские в одной из бань города выявили пятерых жителей областного центра, которые, нарушая карантин, мылись в бане. При установлении личностей выяснилось, что они являются приверженцами деструктивного религиозного течения", - говорится в сообщении полиции.