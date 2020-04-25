В Казахстане задержали мужчин за мытье в бане во время карантина

НУР-СУЛТАН, 25 апр - РИА Новости. Полиция в Актобе на западе Казахстана задержала пятерых приверженцев деструктивного религиозного течения, которые мылись в бане во время карантина, сообщила в субботу пресс-служба полиции Актюбинской области.
"В Актобе задержаны пятеро мужчин, нарушившие карантин. В ходе проведения профилактических мероприятий полицейские в одной из бань города выявили пятерых жителей областного центра, которые, нарушая карантин, мылись в бане. При установлении личностей выяснилось, что они являются приверженцами деструктивного религиозного течения", - говорится в сообщении полиции.
В сообщении уточняется, что "на владельца бани и пятерых клиентов составлены административные протоколы по статье "Нарушение режима чрезвычайного положения". Специализированным административным судом владелец бани и клиенты привлечены к различным видам административной ответственности.
В Казахстане сейчас подтверждено более 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, 25 из них с летальным исходом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.
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