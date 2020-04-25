В ГКБ Буянова рассказали об алгоритме приема пациентов

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Прием пациентов в ГКБ Буянова осуществляется по четкому алгоритму, в приемном отделении обязательно проверяют температуру и насыщение крови кислородом, рассказал в интервью РИА Новости главврач больницы Александр Саликов.
"К нам поступают больные с экстренными заболеваниями, и помимо этого у них могут быть и ковидные проявления, либо без проявлений. У нас разработан очень четкий алгоритм по приему пациентов. Чтобы сократить риск заболевания коронавирусом, мы в приемном отделении у всех пациентов проводим обязательную термометрию, определяем насыщение крови кислородом", - рассказал Саликов.
Он пояснил, что если у пациента нормальные показатели, то его помещают в чистую зону, после чего его осматривает профильный специалист. Если показатели не в норме, то его транспортируют в специальные боксы.
"Там его осматривает специалист, и в обязательном порядке делается КТ грудной клетки. Дальше в зависимости от полученных результатов и при наличии вирусной пневмонии пациент переводится в специализированный стационар", - пояснил главврач.
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