В ГКБ Буянова рассказали об алгоритме приема пациентов

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Прием пациентов в ГКБ Буянова осуществляется по четкому алгоритму, в приемном отделении обязательно проверяют температуру и насыщение крови кислородом, рассказал в интервью РИА Новости главврач больницы Александр Саликов.

Он пояснил, что если у пациента нормальные показатели, то его помещают в чистую зону, после чего его осматривает профильный специалист. Если показатели не в норме, то его транспортируют в специальные боксы.