Александр Саликов: у коллектива больницы и радости, и несчастья одни

О работе московской ГКБ имени В. М. Буянова в период пандемии, лечении плановых пациентов, а также том, как врачи справляются с психоэмоциональной нагрузкой и почему важно проводить разъяснительные беседы с медперсоналом, в интервью РИА Новости рассказал главврач больницы Александр Саликов.

— Как изменилась работа в вашей больнице из-за пандемии?

— Если скажу, что все осталось так же, то слукавлю. Естественно, ситуация с пандемией достаточно сложная не только для нашей больницы, но и для всего мира, и в социально-экономическом плане, и в психоэмоциональном. Пациенты и врачи по-разному психоэмоционально настроены. Учитывая, что у нас в больнице работает очень дружная команда, то мы подошли к этому вопросу с пониманием.

Если говорить об организации работы на уровне города, то все медицинские учреждения разделены на больницы, оказывающие непосредственно помощь ковидным больным, и больницы, которые оказывают экстренную помощь. На нас были переправлены потоки пациентов, которые раньше лечились в тех медучреждениях, которые сегодня перепрофилированы под коронавирусных больных.

— Плановую помощь советовали отложить. Как у вас в больнице организована работа с пациентами по плановому лечению? Переносят ли операции?

— Есть две истории. Первое, как пример, заболевание тазобедренного сустава и человеку необходимо делать протезирование, при этом человек этим заболеванием страдает не один месяц и не один год. Естественно, мы такие операции переносим на более поздний срок и больным не рекомендуем госпитализироваться, учитывая эпидемиологическую ситуацию в целом.

Другая история – у нас в больнице работает межокружной Центр по лечению больных с рассеянным склерозом. Таким пациентам необходимо проходить лечение строго по определенному графику. Если пациент пропускает очередной этап терапии, то заболевание прогрессирует, а состояние его значительно ухудшается. Этих больных мы лечим амбулаторно и при необходимости госпитализируем в стационар. Если операцию можно отложить на поздний срок, то ее переносят, а если госпитализация показана по экстренным показаниям, то мы ее проводим в обязательном порядке.

— Как изменилось количество госпитализаций из-за снижения плановой помощи?

— Количество больных заметно увеличилось, примерно на 200-250 человек по сравнению с апрелем прошлого года, и связано это с тем, что к нам по скорой помощи везут пациентов, которые ранее проходили лечение в стационарах, которые сейчас перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом

— Как врачи и медперсонал справляется с психоэмоциональным напряжением в сложившейся ситуации?

— В нашей больнице мы за апрель пролечили больше больных, чем в том же месяце в 2019 году. Не могу сказать, что это запредельное напряжение, в ковидных больницах физически и психологически сейчас тяжело. Мы своему персоналу все разъясняем, чтобы у людей было понимание, что это за инфекция и как ее предупредить. Конечно, все переживают за себя, за близких, но в нашем коллективе так принято, что у нас и радости одни, и несчастья. Поэтому мы друг друга поддерживаем и помогаем.

— Каков риск внутрибольничной вспышки инфекции? Какие меры принимаете для предотвращения? Как организована маршрутизация пациентов?

— К нам поступают больные с экстренными заболеваниями, и помимо этого у них могут быть и ковидные проявления. У нас разработан очень четкий алгоритм по приему пациентов. Чтобы сократить риск заболевания коронавирусом, в приемном отделении всем пациентам проводим обязательную термометрию, определяем насыщение крови кислородом. Если у пациента нормальная температура и насыщение кислородом больше 95%, то мы помещаем его в чистую зону, после чего его осматривает профильный специалист.