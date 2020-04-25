Таджикистан приостановил массовые мероприятия и экспорт продовольствия

"C учетом сложной экономической и социальной ситуации в мире, с целью укрепления обеспечения продовольственной безопасности и обеспечения отечественного рынка продукцией первой необходимости с 25 апреля временно запрещён экспорт с территории республики всех видов зерновых и бобовых культур, таких как пшеница, рис, чечевица, горох, маш, (также запрещен вывоз - ред.) яиц, картофеля и всех видов мяса", - говорится в информации.