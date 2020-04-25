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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T11:58
https://ria.ru/20200425/1570557714.html
Таджикистан приостановил массовые мероприятия и экспорт продовольствия
https://cdn25.img.ria.ru/images/142329/57/1423295717_0:130:2479:1524_1036x0_80_0_0_7457a5af3d0f41781192a9a8acc7123b.jpg
РИА Новости

Таджикистан приостановил массовые мероприятия и экспорт продовольствия

11:58 25.04.2020
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© Fotolia / nikitamaykovДворец нации в Душанбе, Таджикистан
Дворец нации в Душанбе, Таджикистан
© Fotolia / nikitamaykov
ДУШАНБЕ, 25 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан с 25 апреля временно запретил экспорт всех видов зерновых и бобовых культур и другого продовольствия, это решение было принято на заседании республиканского штаба по профилактике COVID-19, прошедшем в субботу под председательством премьер-министра Кохира Расулзода, сообщает государственное информагентство "Ховар".
"C учетом сложной экономической и социальной ситуации в мире, с целью укрепления обеспечения продовольственной безопасности и обеспечения отечественного рынка продукцией первой необходимости с 25 апреля временно запрещён экспорт с территории республики всех видов зерновых и бобовых культур, таких как пшеница, рис, чечевица, горох, маш, (также запрещен вывоз - ред.) яиц, картофеля и всех видов мяса", - говорится в информации.
Также в соответствии с решением республиканского штаба по профилактике коронавируса, в стране запрещено проведение всех видов массовых мероприятий таких, как собрания и семинары, спортивные мероприятия, показы представлений в кинотеатрах и театрах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТаджикистанВ мире
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