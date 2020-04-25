Врач рассказал о плановом лечении во время пандемии

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Если медицинское вмешательство можно отложить на поздний срок, то в нынешней ситуации с распространением COVID-19 его переносят, а если госпитализация показана по экстренным показаниям, ее проводят в обязательном порядке, сообщил в интервью РИА Новости главврач московской ГКБ имени Буянова Александр Саликов.

"Есть две истории. Первое, как пример, заболевание тазобедренного сустава - и человеку необходимо делать протезирование, при этом человек этим заболеванием страдает не один месяц и не один год. Естественно, мы такие операции переносим на более поздний срок", - рассказал он.

Главврач добавил, что в больнице работает межокружной Центр по лечению больных с рассеянным склерозом. Саликов пояснил, что таким пациентам необходимо проходить лечение строго по определенному графику.

"Если пациент пропускает очередной этап терапии, то заболевание прогрессирует, а состояние его значительно ухудшается. Этих больных мы лечим амбулаторно и при необходимости госпитализируем в стационар", - добавил главврач.

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