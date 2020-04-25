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2020-04-25T12:11
https://ria.ru/20200425/1570557197.html
Врач рассказал о плановом лечении во время пандемии
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РИА Новости

Врач рассказал о плановом лечении во время пандемии

11:37 25.04.2020 (обновлено: 12:11 25.04.2020)
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© Depositphotos / KhakimullinРентгеновский снимок мозга
Рентгеновский снимок мозга
© Depositphotos / Khakimullin
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Если медицинское вмешательство можно отложить на поздний срок, то в нынешней ситуации с распространением COVID-19 его переносят, а если госпитализация показана по экстренным показаниям, ее проводят в обязательном порядке, сообщил в интервью РИА Новости главврач московской ГКБ имени Буянова Александр Саликов.
"Есть две истории. Первое, как пример, заболевание тазобедренного сустава - и человеку необходимо делать протезирование, при этом человек этим заболеванием страдает не один месяц и не один год. Естественно, мы такие операции переносим на более поздний срок", - рассказал он.
Главврач добавил, что в больнице работает межокружной Центр по лечению больных с рассеянным склерозом. Саликов пояснил, что таким пациентам необходимо проходить лечение строго по определенному графику.
"Если пациент пропускает очередной этап терапии, то заболевание прогрессирует, а состояние его значительно ухудшается. Этих больных мы лечим амбулаторно и при необходимости госпитализируем в стационар", - добавил главврач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полный текст интервью >>>
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