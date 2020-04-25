Главврач ГКБ имени Буянова рассказал о сложной ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Ситуация с пандемией стала сложной не только для больниц, но в целом и для всего мира, сообщил в интервью РИА Новости главврач московской ГКБ имени Буянова Александр Саликов.

"Если скажу, что все осталось так же, то слукавлю. Естественно, ситуация с пандемией достаточно сложная не только для нашей больницы, но и для всего мира - и в социально-экономическом плане, и в психоэмоциональном", - заявил Саликов, отвечая на вопрос о том, как изменилась работа в больнице из-за коронавируса.