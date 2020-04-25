НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Власти Шри-Ланки возобновили действие комендантского часа в стране на время выходных в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом, сообщают газеты острова со ссылкой на полицию.
Власти Шри-Ланки с 20 марта ввели ограничения на перемещения по острову в определенные часы. 20 апреля власти сократили действие комендантского часа с 20.00 до 05.00 за исключением ряда районов. Отмечается, что за время действия ограничений полиция арестовала более 30 тысяч нарушителей комендантского часа.
Согласно последним данным, на острове находятся 420 пациентов с коронавирусом, причем 46 из них заболели в прошедшую пятницу. Погибли семь человек, выздоровели 190 человек.
В опубликованном в субботу заявлении полиция сообщила, что комендантский час будет отменен в 5 часов утра 27 апреля. Вместе с тем, ряд аналитиков считают, что власти могут продлить действие комендантского часа, чтобы не допустить распространения заболевания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.