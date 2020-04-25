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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T11:23
https://ria.ru/20200425/1570556944.html
Власти Шри-Ланки возобновили действие комендантского часа
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569682610_0:0:2913:1640_1036x0_80_0_0_ad7192c671bea826331aa7f974203455.jpg
РИА Новости

Власти Шри-Ланки возобновили действие комендантского часа

11:23 25.04.2020
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© РИА Новости / Константин Крин / Перейти в фотобанкОчередь в супермаркет в городе Велигама
Очередь в супермаркет в городе Велигама
© РИА Новости / Константин Крин
Перейти в фотобанк
Очередь в супермаркет в городе Велигама. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Власти Шри-Ланки возобновили действие комендантского часа в стране на время выходных в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом, сообщают газеты острова со ссылкой на полицию.
Власти Шри-Ланки с 20 марта ввели ограничения на перемещения по острову в определенные часы. 20 апреля власти сократили действие комендантского часа с 20.00 до 05.00 за исключением ряда районов. Отмечается, что за время действия ограничений полиция арестовала более 30 тысяч нарушителей комендантского часа.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.
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Согласно последним данным, на острове находятся 420 пациентов с коронавирусом, причем 46 из них заболели в прошедшую пятницу. Погибли семь человек, выздоровели 190 человек.
В опубликованном в субботу заявлении полиция сообщила, что комендантский час будет отменен в 5 часов утра 27 апреля. Вместе с тем, ряд аналитиков считают, что власти могут продлить действие комендантского часа, чтобы не допустить распространения заболевания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗШри-ЛанкаВ мире
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