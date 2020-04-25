НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Власти Власти Шри-Ланки возобновили действие комендантского часа в стране на время выходных в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом , сообщают газеты острова со ссылкой на полицию.

Власти Шри-Ланки с 20 марта ввели ограничения на перемещения по острову в определенные часы. 20 апреля власти сократили действие комендантского часа с 20.00 до 05.00 за исключением ряда районов. Отмечается, что за время действия ограничений полиция арестовала более 30 тысяч нарушителей комендантского часа.

Согласно последним данным, на острове находятся 420 пациентов с коронавирусом, причем 46 из них заболели в прошедшую пятницу. Погибли семь человек, выздоровели 190 человек.

В опубликованном в субботу заявлении полиция сообщила, что комендантский час будет отменен в 5 часов утра 27 апреля. Вместе с тем, ряд аналитиков считают, что власти могут продлить действие комендантского часа, чтобы не допустить распространения заболевания.