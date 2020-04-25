Главврач рассказал о важности информирования персонала о COVID-19

"Своему персоналу мы все разъясняем, чтобы у людей было понимание, что это за инфекция и как ее предупредить. Конечно, все переживают за себя, за близких, но у нас в коллективе так принято, что у всех у нас и радости одни, и несчастья", - сообщил Саликов в интервью РИА Новости.