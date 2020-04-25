Австрийкий курорт Ишгль планирует избавиться от имиджа "Ибицы Альп"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Австрийская "Ибица Альп" Ишгль обещает отказаться от "тусовочного туризма" после вспышки коронавируса, Австрийская "Ибица Альп" Ишгль обещает отказаться от "тусовочного туризма" после вспышки коронавируса, сообщает The Guardian.

Горнолыжный курорт планирует перейти на более "престижную культуру апре-ски".

Ишгль находится недалеко от границ Австрии с Италией и Швейцарией и его называют "Ибицей Альп". Но в феврале и начале марта, пишет издание, в переполненных барах сотни иностранных туристов заразились коронавирусом, а затем привезли его к себе домой.

Мэр Ишгля Вернер Курц сказал, что имидж города как места для вечеринок — необоснован, потому что это лишь малая часть его предложений. Он пообещал работать с местным бизнесом, чтобы исправить представление о курорте.

"Это означает уделять внимание качеству, а не числу туристов, привлекая больше лыжников и меньше гостей, которые приезжают на один день на автобусах только ради вечеринок", — пояснили туристические власти региона.

Исландия объявила Ишгль зоной риска 5 марта после того, как было обнаружено, что у туристов, возвращающихся с курорта, положительная реакция на коронавирус. Но правительство провинции Тироль, где находится Ишгль, ответило, что они, вероятно, заразились в самолете.

9 марта один из баров там был закрыт после того, как его бармен стал первым человеком в городе с положительным результатом на коронавирнус. Сам курорт оставался открытым до 13 марта.

Губернатор Тироля Гюнтер Платтер признал, что были допущены ошибки, но Вернер Курц сказал, что его город следовал указаниям властей.