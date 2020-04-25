Вывозной рейс из Сеула доставил россиян во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Аврора" доставил из Сеула во Владивосток около 115 россиян.
На рейс могли попасть жители любого региона РФ. Ранее в посольстве РФ в Южной Корее РИА Новости сообщили, что на борту самолета "примерно 115 человек, есть те, кого на месте вносили в список".
Согласно данным электронного табло аэропорта, самолет авиакомпании "Аврора" сел в 16.41 местного времени (9.41 мск).
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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