Названы гонорары звезд за одно слово в кадре

Возглавил список Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала". С июня 2018 года по июнь 2019-го актер заработал 89,4 миллиона долларов.
Возглавил список Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала". С июня 2018 года по июнь 2019-го актер заработал 89,4 миллиона долларов.
Второе место в рейтинге занимает Крис Хемсворт с 76,4 миллиона долларов.
На третьей строчке — Роберт Дауни — младший с годовым доходом в 66 миллионов долларов. И Дауни-младший, и Хемсворт обязаны финансовым успехом картине "Мстители: Финал".
На третьей строчке — Роберт Дауни — младший с годовым доходом в 66 миллионов долларов. И Дауни-младший, и Хемсворт обязаны финансовым успехом картине "Мстители: Финал".
На четвертом месте оказался индийский актер Акшай Кумар, его годовой доход составил 65 миллионов долларов.
На четвертом месте оказался индийский актер Акшай Кумар, его годовой доход составил 65 миллионов долларов.
Пятое место и 58 миллионов долларов — у гонконгского актера и мастера боевых искусств Джеки Чана.
Пятое место и 58 миллионов долларов — у гонконгского актера и мастера боевых искусств Джеки Чана.
Брэдли Купер, заработавший 57 миллионов долларов, занял шестую строчку рейтинга.
Брэдли Купер, заработавший 57 миллионов долларов, занял шестую строчку рейтинга.
Адам Сэндлер с годовым доходом в 57 миллионов долларов остановился на седьмом месте.
Адам Сэндлер с годовым доходом в 57 миллионов долларов остановился на седьмом месте.
Восьмым среди актеров-богачей стал Крис Эванс (43,5 миллиона долларов).
Восьмым среди актеров-богачей стал Крис Эванс (43,5 миллиона долларов).
Пол Радд, исполнитель роли супергероя Скотта Лэнга в киновселенной Marvel, заработал за год 41 миллион долларов и занял девятое место в рейтинге актеров-богачей.
Пол Радд, исполнитель роли супергероя Скотта Лэнга в киновселенной Marvel, заработал за год 41 миллион долларов и занял девятое место в рейтинге актеров-богачей.
Замыкает десятку Уилл Смит, годовой доход которого составил 35 миллионов долларов.
Замыкает десятку Уилл Смит, годовой доход которого составил 35 миллионов долларов.
Возглавил список Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала". С июня 2018 года по июнь 2019-го актер заработал 89,4 миллиона долларов.
Второе место в рейтинге занимает Крис Хемсворт с 76,4 миллиона долларов.
На третьей строчке — Роберт Дауни — младший с годовым доходом в 66 миллионов долларов. И Дауни-младший, и Хемсворт обязаны финансовым успехом картине "Мстители: Финал".
На четвертом месте оказался индийский актер Акшай Кумар, его годовой доход составил 65 миллионов долларов.
Пятое место и 58 миллионов долларов — у гонконгского актера и мастера боевых искусств Джеки Чана.
Брэдли Купер, заработавший 57 миллионов долларов, занял шестую строчку рейтинга.
Адам Сэндлер с годовым доходом в 57 миллионов долларов остановился на седьмом месте.
Восьмым среди актеров-богачей стал Крис Эванс (43,5 миллиона долларов).
Пол Радд, исполнитель роли супергероя Скотта Лэнга в киновселенной Marvel, заработал за год 41 миллион долларов и занял девятое место в рейтинге актеров-богачей.
Замыкает десятку Уилл Смит, годовой доход которого составил 35 миллионов долларов.