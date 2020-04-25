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Культура
2020-04-25T12:27
https://ria.ru/20200425/1570554958.html
Названы гонорары звезд за одно слово в кадре
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40839/29/408392965_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_abe82640a2177852ca1e64d361293365.jpg
РИА Новости

Названы гонорары звезд за одно слово в кадре

10:20 25.04.2020 (обновлено: 12:27 25.04.2020)
3887
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФотоколл актеров фильма "Обливион"
Фотоколл актеров фильма Обливион
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Компания Casumo подсчитала, сколько голливудские звезды в среднем получают за одно слово в кадре, сообщает портал Cinema Blend.
Больше всех стоит слово Тома Круза. По данным аналитиков, за 40 лет карьеры в кино он достиг показателя около семи тысяч долларов. Отмечается, что актер часто отказывается от фиксированной ставки за работу в фильме в обмен на процент от кассовых сборов, поэтому его показатель так высок.
На втором месте оказался Курт Расселл, который в среднем зарабатывал 5,6 тысячи долларов за слово. Третий — Джонни Депп, чье слово в кадре стоит 4,8 тысячи долларов.
Лидером среди актрис стала Кэмерон Диас с показателем 4,6 тысячи долларов за слово.
За реплику в одном фильме больше всех заплатили Курту Расселу (36,8 тысячи долларов за каждое из 407 слов в фильме "Солдат" (1998), всего 15 миллионов долларов) и Джулии Робертс (14,6 тысячи долларов за каждое из 685 слов в "Одиннадцати друзьях Оушена (2001), всего десять миллионов долларов).
Самые богатые актеры мира по версии Forbes
CC BY-SA 2.0 / Stewart C /

Возглавил список Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала". С июня 2018 года по июнь 2019-го актер заработал 89,4 миллиона долларов.

Американский актер Дуэйн Джонсон
1 из 10

Возглавил список Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала". С июня 2018 года по июнь 2019-го актер заработал 89,4 миллиона долларов.

CC BY-SA 2.0 / Stewart C /
© AFP 2020 / Valerie Macon

Второе место в рейтинге занимает Крис Хемсворт с 76,4 миллиона долларов.

Актер Крис Хемсворт в Marvel Studios
2 из 10

Второе место в рейтинге занимает Крис Хемсворт с 76,4 миллиона долларов.

© AFP 2020 / Valerie Macon
© AP Photo / Danny Moloshok

На третьей строчке — Роберт Дауни — младший с годовым доходом в 66 миллионов долларов. И Дауни-младший, и Хемсворт обязаны финансовым успехом картине "Мстители: Финал".

Американский актер Робер Дауни-младший
3 из 10

На третьей строчке — Роберт Дауни — младший с годовым доходом в 66 миллионов долларов. И Дауни-младший, и Хемсворт обязаны финансовым успехом картине "Мстители: Финал".

© AP Photo / Danny Moloshok
© AFP 2020 / Sujit Jaiswal

На четвертом месте оказался индийский актер Акшай Кумар, его годовой доход составил 65 миллионов долларов.

Индийский актер Акшай Кумар
4 из 10

На четвертом месте оказался индийский актер Акшай Кумар, его годовой доход составил 65 миллионов долларов.

© AFP 2020 / Sujit Jaiswal
© AP Photo / Chiang Ying-ying

Пятое место и 58 миллионов долларов — у гонконгского актера и мастера боевых искусств Джеки Чана.

Гонконгский актер Джеки Чан
5 из 10

Пятое место и 58 миллионов долларов — у гонконгского актера и мастера боевых искусств Джеки Чана.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
© AFP 2020 / A.M.P.A.S/Matt Sayles

Брэдли Купер, заработавший 57 миллионов долларов, занял шестую строчку рейтинга.

Актер Брэдли Купер с певицей и актрисой Леди Гагой на сцене во время 91-й ежегодной премии Оскар в Голливуде
6 из 10

Брэдли Купер, заработавший 57 миллионов долларов, занял шестую строчку рейтинга.

© AFP 2020 / A.M.P.A.S/Matt Sayles
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

Адам Сэндлер с годовым доходом в 57 миллионов долларов остановился на седьмом месте.

Актер Адам Сэндлер с поклонниками
7 из 10

Адам Сэндлер с годовым доходом в 57 миллионов долларов остановился на седьмом месте.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Восьмым среди актеров-богачей стал Крис Эванс (43,5 миллиона долларов).

Американский актер Крис Эванс
8 из 10

Восьмым среди актеров-богачей стал Крис Эванс (43,5 миллиона долларов).

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AFP 2020 / Getty Images for Maui Film Festival/Rich Fury

Пол Радд, исполнитель роли супергероя Скотта Лэнга в киновселенной Marvel, заработал за год 41 миллион долларов и занял девятое место в рейтинге актеров-богачей.

Американский актер Пол Радд на сцене после получения премии Nova на Maui Film Festival
9 из 10

Пол Радд, исполнитель роли супергероя Скотта Лэнга в киновселенной Marvel, заработал за год 41 миллион долларов и занял девятое место в рейтинге актеров-богачей.

© AFP 2020 / Getty Images for Maui Film Festival/Rich Fury
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Замыкает десятку Уилл Смит, годовой доход которого составил 35 миллионов долларов.

Американский актер Уилл Смит
10 из 10

Замыкает десятку Уилл Смит, годовой доход которого составил 35 миллионов долларов.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
1 из 10

Возглавил список Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала". С июня 2018 года по июнь 2019-го актер заработал 89,4 миллиона долларов.

CC BY-SA 2.0 / Stewart C /
2 из 10

Второе место в рейтинге занимает Крис Хемсворт с 76,4 миллиона долларов.

© AFP 2020 / Valerie Macon
3 из 10

На третьей строчке — Роберт Дауни — младший с годовым доходом в 66 миллионов долларов. И Дауни-младший, и Хемсворт обязаны финансовым успехом картине "Мстители: Финал".

© AP Photo / Danny Moloshok
4 из 10

На четвертом месте оказался индийский актер Акшай Кумар, его годовой доход составил 65 миллионов долларов.

© AFP 2020 / Sujit Jaiswal
5 из 10

Пятое место и 58 миллионов долларов — у гонконгского актера и мастера боевых искусств Джеки Чана.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
6 из 10

Брэдли Купер, заработавший 57 миллионов долларов, занял шестую строчку рейтинга.

© AFP 2020 / A.M.P.A.S/Matt Sayles
7 из 10

Адам Сэндлер с годовым доходом в 57 миллионов долларов остановился на седьмом месте.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
8 из 10

Восьмым среди актеров-богачей стал Крис Эванс (43,5 миллиона долларов).

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
9 из 10

Пол Радд, исполнитель роли супергероя Скотта Лэнга в киновселенной Marvel, заработал за год 41 миллион долларов и занял девятое место в рейтинге актеров-богачей.

© AFP 2020 / Getty Images for Maui Film Festival/Rich Fury
10 из 10

Замыкает десятку Уилл Смит, годовой доход которого составил 35 миллионов долларов.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
36752455
КультураШоу-бизнесКурт РасселТом КрузДжонни ДеппДжулия Робертс
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