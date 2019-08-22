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РИА Новости

Самые богатые актеры мира по версии Forbes

13:04 22.08.2019 (обновлено: 17:01 22.08.2019)
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2019 года. Десять главных богачей со съемочной площадки — в фотоленте Ria.ru.
CC BY-SA 2.0 / Stewart C /

Возглавил список Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала". С июня 2018 года по июнь 2019-го актер заработал 89,4 миллиона долларов.

Американский актер Дуэйн Джонсон
1 из 10

Возглавил список Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала". С июня 2018 года по июнь 2019-го актер заработал 89,4 миллиона долларов.

CC BY-SA 2.0 / Stewart C /
© AFP 2019 / Valerie Macon

Второе место в рейтинге занимает Крис Хемсворт с 76,4 миллиона долларов.

Актер Крис Хемсворт в Marvel Studios
2 из 10

Второе место в рейтинге занимает Крис Хемсворт с 76,4 миллиона долларов.

© AFP 2019 / Valerie Macon
© AP Photo / Danny Moloshok

На третьей строчке — Роберт Дауни — младший с годовым доходом в 66 миллионов долларов. И Дауни-младший, и Хемсворт обязаны финансовым успехом картине "Мстители: Финал".

Американский актер Робер Дауни-младший
3 из 10

На третьей строчке — Роберт Дауни — младший с годовым доходом в 66 миллионов долларов. И Дауни-младший, и Хемсворт обязаны финансовым успехом картине "Мстители: Финал".

© AP Photo / Danny Moloshok
© AFP 2019 / Sujit Jaiswal

На четвертом месте оказался индийский актер Акшай Кумар, его годовой доход составил 65 миллионов долларов.

Индийский актер Акшай Кумар
4 из 10

На четвертом месте оказался индийский актер Акшай Кумар, его годовой доход составил 65 миллионов долларов.

© AFP 2019 / Sujit Jaiswal
© AP Photo / Chiang Ying-ying

Пятое место и 58 миллионов долларов — у гонконгского актера и мастера боевых искусств Джеки Чана.

Гонконгский актер Джеки Чан
5 из 10

Пятое место и 58 миллионов долларов — у гонконгского актера и мастера боевых искусств Джеки Чана.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
© AFP 2019 / A.M.P.A.S/Matt Sayles

Брэдли Купер, заработавший 57 миллионов долларов, занял шестую строчку рейтинга.

Актер Брэдли Купер с певицей и актрисой Леди Гагой на сцене во время 91-й ежегодной премии Оскар в Голливуде
6 из 10

Брэдли Купер, заработавший 57 миллионов долларов, занял шестую строчку рейтинга.

© AFP 2019 / A.M.P.A.S/Matt Sayles
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

Адам Сэндлер с годовым доходом в 57 миллионов долларов остановился на седьмом месте.

Актер Адам Сэндлер с поклонниками
7 из 10

Адам Сэндлер с годовым доходом в 57 миллионов долларов остановился на седьмом месте.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Восьмым среди актеров-богачей стал Крис Эванс (43,5 миллиона долларов).

Американский актер Крис Эванс
8 из 10

Восьмым среди актеров-богачей стал Крис Эванс (43,5 миллиона долларов).

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AFP 2019 / Getty Images for Maui Film Festival/Rich Fury

Пол Радд, исполнитель роли супергероя Скотта Лэнга в киновселенной Marvel, заработал за год 41 миллион долларов и занял девятое место в рейтинге актеров-богачей.

Американский актер Пол Радд на сцене после получения премии Nova на Maui Film Festival
9 из 10

Пол Радд, исполнитель роли супергероя Скотта Лэнга в киновселенной Marvel, заработал за год 41 миллион долларов и занял девятое место в рейтинге актеров-богачей.

© AFP 2019 / Getty Images for Maui Film Festival/Rich Fury
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Замыкает десятку Уилл Смит, годовой доход которого составил 35 миллионов долларов.

Американский актер Уилл Смит
10 из 10

Замыкает десятку Уилл Смит, годовой доход которого составил 35 миллионов долларов.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
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Крис ХемсвортКрис ЭвансАдам СэндлерДауни Роберт-младшийДжеки ЧанБрэдли КуперФото
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