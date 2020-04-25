В Европе продажи американского СПГ стали убыточными, сообщил аналитик

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа из Поставки сжиженного природного газа из США стали убыточной операцией для трейдеров при нынешних ценах на спотовом рынке Европы , ситуацию возможно спасают лишь долгосрочные контракты, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления " Сколково " Сергей Капитонов.

Хотя снижение цен на рынках природного газа началось еще до общего падения спроса на энергоносители, пандемия коронавируса усугубила тренд. С начала года стоимость спотовых поставок "голубого топлива" на самой ликвидной европейской площадке, голландском хабе TTF, упала со 126 долларов за тысячу кубометров в январе до примерно 64,3 доллара на торгах пятницы (около 1,83 доллара за миллион британских тепловых единиц, БТЕ).

Неприятно всем, но по-разному

Текущий уровень цен в Европе стал неприятен для всех поставщиков газа, как для трубопроводного, так и СПГ, отмечает Капитонов. Но для СПГ из США положение усугубляет экономика поставок, которая принципиального отличается от российского сжиженного природного газа.

"Оператор американского завода СПГ закупает газ по биржевым ценам на (внутреннем - ред.) рынке и потом продает трейдеру с 15%-ной прибылью. После этого газ еще необходимо доставить до Европы. Биржевые цены на газ в США уже сравнялись с котировками европейских площадок, учитывая 15%-ную норму прибыли оператора и затраты на транспортировку – даже по операционным затратам СПГ из США при продаже на спотовом рынке Европы – глубоко в красной зоне. Выручать могут долгосрочные контракты, где уровень цен выше", - оценивает эксперт.

Действительно, спотовая стоимость природного газа на ведущем хабе в США практически равна уровню на TTF. Так, в четверг она достигла 1,82 доллара за миллион БТЕ (около 63,9 доллара за тысячу кубов). Что касается спотовых цен на СПГ в Азии , то поставки СПГ на июнь по индексу Platts JKM в среду упали до 2 долларов за миллион БТЕ (около 70,22 доллара за тысячу кубов), а поставки на вторую половину мая и вовсе подешевели до 1,75 доллара за миллион БТЕ (около 61,4 доллара за тысячу кубов).

Такая динамика цен по факту лишает прибыльности американский СПГ даже на рынке Азии. Это подтверждается сообщением агентства Рейтер в четверг об отмене европейскими и азиатскими покупателями погрузки около 20 грузов СПГ с заводов США в июне. Источники агентства заявили, что большая часть грузов была отменена с заводов Cheniere Energy, Sabine Pass в Луизиане и Corpus Christi в Техасе.

Однако СПГ " Новатэка ", крупнейшего производителя сжиженного природного газа в России, остается прибыльным в Европе даже при текущих ценах. "Компания сама добывает газ – и по уровню издержек стоимость добычи одна из самых низких в мире. Даже при текущих ценах на спотовом рынке Европы "Новатэк" способен получать прибыль в рамках модели текущих издержек", - говорит Капитонов.

Туманные перспективы штатов

Сложившаяся ситуация делает невозможным быстрый возврат инвестиций ни в один из проектов СПГ-заводов и даже новых газопроводов, говорит эксперт. "Скорее речь будет идти о нескольких десятках лет. Впрочем, и сохранение медвежьего тренда на долгосрочную перспективу не просматривается", - отмечает он.

Но рынок СПГ уже наблюдает сдвиги сроков в принятии инвестрешений (FID) по новым проектам. Среди них завод на ресурсной базе месторождений в нефтегазовом бассейне Рувума (Rovuma) на северном побережье Мозамбика , завод Goldboro LNG в Канаде , проект Papua LNG в Папуа-Новой Гвинее и множество проектов в Мексиканском заливе. Сдвинуться может и FID по первой фазе Port Arthur LNG, о намерении участвовать в котором заявила саудовская Saudi Aramco , когда не договорилась с "Новатэком" по "Арктик СПГ-2".

В то же время, подготовка проекта "Арктик СПГ-2" продолжает идти по плану, заявил "Новатэк" на текущей неделе. Инвестрешение по нему было принято еще в 2019 году, а запуск намечен на начало 2023 года, что обеспечивает временной лаг компании. Зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй в конце февраля говорил, что к этому времени ожидается более сбалансированный рынок в связи с замедлением принятий FID по СПГ-проектам в мире.

США уже сами прогнозируют снижение экспорта своего СПГ на фоне низких цен и спроса на международном рынке. Согласно апрельскому прогнозу управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), экспорт американского СПГ во втором квартале составит 6,6 миллиарда кубических футов в день (примерно 187 миллионов кубометров), а в третьем сократится до 6 миллиардов кубических футов в день (примерно 170 миллионов кубометров). Прогноз по росту цен на Henry Hub из-за начавшегося сокращения добычи газа в США может усложнить положение.

Все это ставит под вопрос дальнейшие перспективы американского СПГ на рынке Европы. По сообщению Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), США в 2019 нагоняли Россию по поставкам СПГ на европейский рынок, а также в АТР. И хотя российскому СПГ удалось снова опередить американский на обоих рынках, и даже занять второе место по объему поставок СПГ в Европу, разрыв между странами заметно сократился. Российские чистые поставки выросли с 17,29 до 28,65 миллиона тонн, американские с 13,43 до 25,56 миллиона.

Един для всех

Однако и сам рынок Европы в 2020 году из-за эпидемии COVID-19, безусловно, сократится, считает Капитонов, а значит, места будет меньше для всех. "Ожидать такого падения, как на рынке нефти, не приходится, поскольку структура потребления газа принципиально иная. Однако многое будет зависеть от темпов снятия карантина и экономического восстановления", - считает он.