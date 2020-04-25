Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-25T10:32
https://ria.ru/20200425/1570554368.html
В Европе продажи американского СПГ стали убыточными, сообщил аналитик
https://cdn25.img.ria.ru/images/156131/12/1561311207_0:185:2983:1863_1036x0_80_0_0_1491a12054893f68bfe860e574f9abf0.jpg
РИА Новости

В Европе продажи американского СПГ стали убыточными, сообщил аналитик

10:19 25.04.2020 (обновлено: 10:32 25.04.2020)
10836
© Фото : Polskie LNG S.A.Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
© Фото : Polskie LNG S.A.
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа из США стали убыточной операцией для трейдеров при нынешних ценах на спотовом рынке Европы, ситуацию возможно спасают лишь долгосрочные контракты, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.
Хотя снижение цен на рынках природного газа началось еще до общего падения спроса на энергоносители, пандемия коронавируса усугубила тренд. С начала года стоимость спотовых поставок "голубого топлива" на самой ликвидной европейской площадке, голландском хабе TTF, упала со 126 долларов за тысячу кубометров в январе до примерно 64,3 доллара на торгах пятницы (около 1,83 доллара за миллион британских тепловых единиц, БТЕ).
Месторождение природного газа к северу от Басры, Ирак
23 апреля, 08:00
Сюрприз: газовый кризис следует за нефтяным. Что теперь будет

Неприятно всем, но по-разному

Текущий уровень цен в Европе стал неприятен для всех поставщиков газа, как для трубопроводного, так и СПГ, отмечает Капитонов. Но для СПГ из США положение усугубляет экономика поставок, которая принципиального отличается от российского сжиженного природного газа.
"Оператор американского завода СПГ закупает газ по биржевым ценам на (внутреннем - ред.) рынке и потом продает трейдеру с 15%-ной прибылью. После этого газ еще необходимо доставить до Европы. Биржевые цены на газ в США уже сравнялись с котировками европейских площадок, учитывая 15%-ную норму прибыли оператора и затраты на транспортировку – даже по операционным затратам СПГ из США при продаже на спотовом рынке Европы – глубоко в красной зоне. Выручать могут долгосрочные контракты, где уровень цен выше", - оценивает эксперт.
Действительно, спотовая стоимость природного газа на ведущем хабе в США практически равна уровню на TTF. Так, в четверг она достигла 1,82 доллара за миллион БТЕ (около 63,9 доллара за тысячу кубов). Что касается спотовых цен на СПГ в Азии, то поставки СПГ на июнь по индексу Platts JKM в среду упали до 2 долларов за миллион БТЕ (около 70,22 доллара за тысячу кубов), а поставки на вторую половину мая и вовсе подешевели до 1,75 доллара за миллион БТЕ (около 61,4 доллара за тысячу кубов).
Такая динамика цен по факту лишает прибыльности американский СПГ даже на рынке Азии. Это подтверждается сообщением агентства Рейтер в четверг об отмене европейскими и азиатскими покупателями погрузки около 20 грузов СПГ с заводов США в июне. Источники агентства заявили, что большая часть грузов была отменена с заводов Cheniere Energy, Sabine Pass в Луизиане и Corpus Christi в Техасе.
Однако СПГ "Новатэка", крупнейшего производителя сжиженного природного газа в России, остается прибыльным в Европе даже при текущих ценах. "Компания сама добывает газ – и по уровню издержек стоимость добычи одна из самых низких в мире. Даже при текущих ценах на спотовом рынке Европы "Новатэк" способен получать прибыль в рамках модели текущих издержек", - говорит Капитонов.
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
22 апреля, 13:37Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Сланцевая индустрия США может быстро восстановиться, считает эксперт

Туманные перспективы штатов

Сложившаяся ситуация делает невозможным быстрый возврат инвестиций ни в один из проектов СПГ-заводов и даже новых газопроводов, говорит эксперт. "Скорее речь будет идти о нескольких десятках лет. Впрочем, и сохранение медвежьего тренда на долгосрочную перспективу не просматривается", - отмечает он.
Но рынок СПГ уже наблюдает сдвиги сроков в принятии инвестрешений (FID) по новым проектам. Среди них завод на ресурсной базе месторождений в нефтегазовом бассейне Рувума (Rovuma) на северном побережье Мозамбика, завод Goldboro LNG в Канаде, проект Papua LNG в Папуа-Новой Гвинее и множество проектов в Мексиканском заливе. Сдвинуться может и FID по первой фазе Port Arthur LNG, о намерении участвовать в котором заявила саудовская Saudi Aramco, когда не договорилась с "Новатэком" по "Арктик СПГ-2".
В то же время, подготовка проекта "Арктик СПГ-2" продолжает идти по плану, заявил "Новатэк" на текущей неделе. Инвестрешение по нему было принято еще в 2019 году, а запуск намечен на начало 2023 года, что обеспечивает временной лаг компании. Зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй в конце февраля говорил, что к этому времени ожидается более сбалансированный рынок в связи с замедлением принятий FID по СПГ-проектам в мире.
США уже сами прогнозируют снижение экспорта своего СПГ на фоне низких цен и спроса на международном рынке. Согласно апрельскому прогнозу управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), экспорт американского СПГ во втором квартале составит 6,6 миллиарда кубических футов в день (примерно 187 миллионов кубометров), а в третьем сократится до 6 миллиардов кубических футов в день (примерно 170 миллионов кубометров). Прогноз по росту цен на Henry Hub из-за начавшегося сокращения добычи газа в США может усложнить положение.
Все это ставит под вопрос дальнейшие перспективы американского СПГ на рынке Европы. По сообщению Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), США в 2019 нагоняли Россию по поставкам СПГ на европейский рынок, а также в АТР. И хотя российскому СПГ удалось снова опередить американский на обоих рынках, и даже занять второе место по объему поставок СПГ в Европу, разрыв между странами заметно сократился. Российские чистые поставки выросли с 17,29 до 28,65 миллиона тонн, американские с 13,43 до 25,56 миллиона.
Добыча нефти
21 апреля, 11:31Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

Един для всех

Однако и сам рынок Европы в 2020 году из-за эпидемии COVID-19, безусловно, сократится, считает Капитонов, а значит, места будет меньше для всех. "Ожидать такого падения, как на рынке нефти, не приходится, поскольку структура потребления газа принципиально иная. Однако многое будет зависеть от темпов снятия карантина и экономического восстановления", - считает он.
"В долгосрочном же периоде низкие цены на газ позволят увеличить его потребление, в частности, со стороны новых амбициозных импортеров, особенно в Азии, которые раньше не могли себе позволить газ по высоким ценам", - заключает эксперт.
Ветряная электростанция Седлбэк-Ридж в Карфагене, штат Мэн. США
18 апреля, 08:00
Экономикам, ослабевшим после эпидемии, грозит "зеленый шторм"
4940001
СколковоЕвропаАзияСШАЭкономика
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:33В России на ИВЛ находятся более 1200 пациентов с коронавирусом
12:33На Камчатке продлили режим самоизоляции
12:31Президент Чехии возложил венок к могиле Неизвестному солдату в Праге
12:30Число жертв коронавируса в Иране превысило 6,5 тысячи
12:29Освобождавшая Прагу радистка рассказала, как отметит День Победы
12:29Эксперты обнаружили опасные уязвимости в межсетевом экране Cisco ASA
12:28В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
12:28В Томской области смягчат режим самоизоляции после 11 мая
12:28ОНФ предложил поправки в КоАП для защиты водителей от ошибочных штрафов
12:27В России развернули 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом
12:26В законодательном совете Гонконга произошла стычка между депутатами
12:26В Сингапуре число жертв коронавируса превысило 21,7 тысячи
12:24Испытания коронавирусом не выдержали многие страны, считает Володин
12:24Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 52 тысячи
12:23В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 150
12:22В ВОЗ оценили риски повторного заражения коронавирусом
12:22Путин: память о войне поможет взаимодействию в борьбе с новыми угрозами
12:21Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам
12:21В Липецкой области умер третий пациент с коронавирусом
12:21Путин направил Трампу послание по случаю 75-й годовщины Победы
Лента новостейМолния