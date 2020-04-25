В Приамурье за сутки выявили пять новых случаев заболевания COVID-19

Всего в Приамурье, по данным на 25 апреля, выявлено 33 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, пять человек выздоровели, 28 продолжают лечение.

Три человека из новых заболевших - жители Благовещенска, один - из города Тында и один - из Магдагачинского района.