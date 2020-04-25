В Приамурье за сутки выявили пять новых случаев заболевания COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр - РИА Новости. Пять новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона.
Всего в Приамурье, по данным на 25 апреля, выявлено 33 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, пять человек выздоровели, 28 продолжают лечение.
"25.04.2020 Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Результаты подтверждены в установленном порядке", - сообщает правительство региона.
Три человека из новых заболевших - жители Благовещенска, один - из города Тында и один - из Магдагачинского района.
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