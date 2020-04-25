2020-04-25T09:17
2020-04-25T09:17
https://ria.ru/20200425/1570552899.html
75 лет встрече на Эльбе: как завершалась война против фашистской Германии
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РИА Новости
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РИА Новости
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75 лет встрече на Эльбе: как завершалась война против фашистской Германии
25 апреля 1945 года состоялась историческая встреча в районе Торгау на реке Эльбе советской и американской армий в ходе Великой Отечественной войны. На разрушенном мосту встретились командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии лейтенант Уильям Робертсон.
2020-04-25T09:17
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=14782080&type=mp4
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75 лет встрече на Эльбе: как завершалась война против фашистской Германии
25 апреля 1945 года состоялась историческая встреча в районе Торгау на реке Эльбе советской и американской армий в ходе Великой Отечественной войны. На разрушенном мосту встретились командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии лейтенант Уильям Робертсон.
Это событие ускорило окончательный разгром вермахта и фактически ознаменовало конец Третьего Рейха.