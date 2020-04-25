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75 лет Великой Победы
2020-04-25T09:35
https://ria.ru/20200425/1570552782.html
Американский ветеран поделился воспоминаниями о встрече на Эльбе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570553147_0:246:3070:1973_1036x0_80_0_0_6518f4c458af296a0aad906317e919b4.jpg
РИА Новости

Американский ветеран поделился воспоминаниями о встрече на Эльбе

09:15 25.04.2020 (обновлено: 09:35 25.04.2020)
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© Фото : предоставлено The Greatest Generations FoundationСтивен Мельникофф
Стивен Мельникофф
© Фото : предоставлено The Greatest Generations Foundation
ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости, Михаил Тургиев. Встреча советских и американских войск на реке Эльба 26 апреля 1945 года стала одним из самых ярких моментов в истории последних дней Великой Отечественной войны. Началось все с того, что два патруля случайно наткнулись друг на друга. Что об этом говорили в рядах американской армии, РИА Новости рассказал Стивен Мельникофф, который служил в подразделении, стоявшем на Эльбе.

На Эльбе было тихо

"В апреле нам приказали зачистить от немцев один лес, где их было много, и потом выдвигаться к Эльбе. Моя дивизия пошла в наступление, мы выбили немцев, взяли их в плен и пошли в сторону Эльбы. И мы были там через очень короткое время", - вспоминает он.
События разворачивались стремительно, потому что немцы уже не могли сражаться так же упорно, как раньше, поясняет Мельникофф. Сам он прошел войну в рядах союзных войск со дня высадки в Нормандии и до победы в Европе.
Встреча советских и американских солдат на Эльбе
25 апреля, 08:00
"Союзники об этом умалчивают": что стояло за встречей на Эльбе в 1945-м
"Мы были довольно сильно рассредоточены, потому что сопротивления практически не было. Я помню, что когда мы дошли туда, мы слышали, как к востоку от нас сражались русские и немцы. До нас доносились звуки оружейной стрельбы, артиллерии", - говорит ветеран.
По его словам, в районе расположения их части ничего не происходило.
"Мы там чувствовали себя как бы расслабленно. И мы отправили патруль, человек шесть или семь, которые переправились через реку. И они столкнулись с русским патрулем из, может, пяти человек. Один из наших говорил по-русски, он сказал им: "Мы друзья, мы американцы", так что вот так мы и вышли на русских", - рассказывает Мельникофф.
Встреча советских и американских солдат на Эльбе
25 апреля, 01:22
Встреча советской и американской армий на Эльбе 25 апреля 1945 года

Хотел пообщаться с русскими

Самому Мельникоффу не удалось пересечься с советскими войсками, хотя он и испытывал такое желание.
"Я был немного расстроен, потому что ко мне не довелось поговорить с русскими. У меня ведь украинские корни, мои родители переехали (в США) с Украины в 1911-1914 годах. И я свободно говорил по-украински, и мог, хотя и с некоторым трудом, понимать русский язык", - объясняет он.
По словам ветерана, две небольшие группы американских и советских военных отпраздновали свою встречу. Но об этом он уже знает только со слов других.
© Фото : предоставлено The Greatest Generations FoundationСтивен Мельникофф
Стивен Мельникофф
© Фото : предоставлено The Greatest Generations Foundation
Стивен Мельникофф
"Они рассказывали, что это была радость. Даже в той небольшой группе. Рассказывали, что они выпили и повеселились. Это были небольшие группы: лейтенанты и несколько рядовых с каждой стороны. Они просто обменялись и повеселились, потому что война заканчивалась для всех нас", - рассказывает Мельникофф.
В более широкой встрече войск двух стран на реке он участия не принимал.
"Мы были рады, насколько это было возможно. Но праздновать было нечем. Все, что у нас было, - это сухпайки. Хотя у нас должно было быть какое-то спиртное, у сержанта, но он его не выдал", - описывает он то, как встретили эту новость в рядах его дивизии.
Конев (второй слева) общается с американскими военными летчиками. В ставке американской группировки.
25 апреля, 00:1375 лет Великой Победы
Мединский назвал встречу на Эльбе кульминацией взаимоотношений союзников

В бою политики нет

По словам американского ветерана, в свете возможных контактов с советскими войсками их никак отдельно не инструктировали. И несмотря на наличие идеологических разногласий между странами, в солдатской среде предубеждений в отношении братьев по оружию из СССР не было.
"В то время русские были с нами на одной стороне, у нас был общий враг Германия. Среди солдат нет политики. Политика – это дома, а в бою ее нет. Я не помню никакой враждебности по отношению к русским", - заверяет Мельникофф.
Под русскими он понимает представителей всех национальностей, которые воевали в рядах советской Красной армии. По его словам, солдаты знают, что выпадает в бою на долю бойцов, и относятся к ним соответствующе.
© Фото : предоставлено The Greatest Generations FoundationСтивен Мельникофф
Стивен Мельникофф
© Фото : предоставлено The Greatest Generations Foundation
Стивен Мельникофф
Мельникофф входит в группу ветеранов, которые собирались посетить Россию и присутствовать на праздновании 75-летия Победы. Однако пандемия коронавируса смешала все планы, и теперь он даже не уверен, сможет ли выполнить задуманное в сентябре, когда должен состояться отложенный Парад Победы.
"Я очень хотел бы. Но вряд ли это получится. Сейчас я вообще могу покидать дом только для покупки продуктов или лекарств", - говорит он.
В его возрасте, а Мельникоффу исполнилось 100 лет, коронавирус представляет серьезную угрозу.
"Я с удовольствием пожал бы руку советским солдатам (ветеранам). Я надеюсь, что мы сможем приехать. Но пока даже из дома выйти не могу", - с сожалением добавляет он.
Иван Конев и командующий американской 12-й группой армий генерал Омар Брэдли.
25 апреля, 03:4275 лет Великой Победы
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75 лет Великой ПобедыРоссияВстреча на ЭльбеВеликая Отечественная война (1941-1945)ЕвропаСССРСШАВ мире
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