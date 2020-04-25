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2020-04-25T08:57
https://ria.ru/20200425/1570552182.html
Из Сеула во Владивосток вылетели около 115 россиян
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Из Сеула во Владивосток вылетели около 115 россиян

08:34 25.04.2020 (обновлено: 08:57 25.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. Около 115 россиян вылетели во Владивосток вывозным рейсом из Сеула, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Южной Корее.
"Самолет вылетел, примерно 115 человек, есть те, кого на месте вносили в список", - заявили в посольстве.
На рейс могли попасть жители любого региона РФ. По прибытии всех их ждет 14-дневный карантин во Владивостоке.
Согласно данным электронного табло аэропорта, самолет авиакомпании "Аврора" вылетел в 14.10 по местному времени (8.10 мск).
Как сообщил РИА Новости представитель российского аэропорта, самолет вылетел с небольшим опозданием. "Рейс вылетел, прибытие в 16.45 (9.45 мск)", - сказал собеседник. Ранее прибытие рейса планировалось в 16.05 (09.05 мск).
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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