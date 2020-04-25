Из Сеула во Владивосток вылетели около 115 россиян

МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. Около 115 россиян вылетели во Южной Корее . Около 115 россиян вылетели во Владивосток вывозным рейсом из Сеула, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в

"Самолет вылетел, примерно 115 человек, есть те, кого на месте вносили в список", - заявили в посольстве.

На рейс могли попасть жители любого региона РФ. По прибытии всех их ждет 14-дневный карантин во Владивостоке.

Согласно данным электронного табло аэропорта, самолет авиакомпании "Аврора" вылетел в 14.10 по местному времени (8.10 мск).

Как сообщил РИА Новости представитель российского аэропорта, самолет вылетел с небольшим опозданием. "Рейс вылетел, прибытие в 16.45 (9.45 мск)", - сказал собеседник. Ранее прибытие рейса планировалось в 16.05 (09.05 мск).

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.