Российские банки адаптируются к взрывному росту бесконтактных платежей

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские банки на фоне распространения коронавируса фиксируют взрывной рост бесконтактных платежей и прогнозируют дальнейшее увеличение их доли в общем объеме карточных операций до конца года, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости. В связи с этим банки активно развивают новые бесконтактные технологии, например, QR-коды и оплату товаров с помощью ссылок.

"Согласно статистике эквайринговой сети банка, в 2019 году общая доля бесконтактных платежей составила 58% и выросла относительно 2018 года на 17%. При этом с января по март 2020 года доля бесконтактных платежей в торговом эквайринге составила 86%", - поделился статистикой "Русский Стандарт", один из крупнейших банков-эквайеров в РФ.

Вместе с тем в банке отметили, что все большим спросом у россиян пользуется бесконтактная оплата с помощью смартфонов: классические кошельки с банковскими картами постепенно вытесняют мобильные телефоны. Так, по данным эквайринговой сети банка, в 2019 году доля платежей смартфоном составила 17% от всех бесконтактных операций, в позапрошлом году этот показатель был всего 13%. В первом квартале 2020 года он составил 21%, при среднем чеке одной операции – 1241 рубль.

Бесконтактная революция

По данным ВТБ , уже более 80% операций оплаты в точках продажи товаров и услуг клиенты совершают бесконтактно. Из них 64% совершаются картами, привязанными к смартфонам. "Общая доля бесконтактных операций может вырасти еще на 3-5%, а вот доля операций смартфонами (внутри этого показателя) может расти более динамично и увеличиться на 7-9%", - прогнозирует вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

В "Почта банке" указали, что доля бесконтактных платежей по картам растет постоянно: с начала этого года она увеличилась в 10 раз по сравнению с прошлым годом в связи с тем, что кредитная организация массово перешла на выпуск бесконтактных карт. При этом средний чек по таким покупкам пока остается без существенных изменений.

Темпы роста бесконтактных операций у банка " Дом.РФ " в марте опережают значения последних месяцев на 25%. Общая доля бесконтактных операций по картам банка составляет более 60%. "Считаем, тенденция роста токенизированных транзакций сохранится благодаря преимуществам сервисов бесконтактной оплаты и привыканию к ним в новых условиях. До конца года доля бесконтактных операций может достигнуть 80-90% от всех карточных операций", - прогнозирует директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

Доля бесконтактных платежей в Московском кредитном банке сейчас превышает 20%. В кредитной организации ожидают увеличения доли в течение года ещё на 5-10%. По данным системообразующего крымского банка РНКБ, в платежных терминалах доля бесконтактных платежей составляет 75,8% против 25% в апреле прошлого года.

Технологические планы

Основное объяснение популярности бесконтактной технологии – удобство и быстрота такого способа платежа: не нужно доставать кошелек или карту, смартфон всегда ближе и в руке. Кроме того, в большинстве случаев клиентам не приходится вводить пин-код, объясняет Киричек из ВТБ. Сейчас кредитная организация активно развивает инфраструктуру бесконтактной оплаты на транспорте и в сетях вендинговых аппаратов.

Банк "Открытие" продвигает бесконтактные технологии в рамках Системы быстрых платежей, сказал директор департамента эквайринга Александр Дынин. Это, в первую очередь, оплата товаров и услуг посредством QR-кода. РНКБ также работает над развитием такого способа оплаты.

Кроме того, большой популярностью у клиентов пользуется оплата товаров с помощью платежных ссылок. Такой вариант оплаты возможен, например, в случае доставки товара на дом с помощью курьера. Клиент осматривает выбранную вещь, а сотрудник магазина затем присылает ему ссылку на смартфон, с помощью которой ее можно оплатить.

Согласно статистике "Русского Стандарта", наиболее востребованным такой способ оплаты оказался при покупке строительных материалов. Средний чек одной покупки через приложение банка в этом сегменте превысил 56 тысяч рублей. На втором месте – доставка еды из ресторанов, магазинов, пекарен со средней суммой около 5 тысяч рублей. Популярность платежных ссылок фиксируют и в Промсвязьбанке . Так, клиенты-юрлица кредитной организации в апреле на 65% чаще стали направлять своим клиентам ссылки для оплаты.

Газпромбанк видит на рынке тенденцию к увеличению популярности сервисов по организации удаленных продаж. В банке реализован продукт, позволяющий организовать сервис по приему платежей через интернет, на текущий момент функционал включает в себя в том числе выставление платежных ссылок в сообщениях на почту или телефон.

"В настоящий момент работаем над увеличением функциональности сервиса и повышением доступности для предприятий, в ближайших планах организация сервиса по предоставлению услуг с использованием удаленных оплат для организаций, не имеющих полнофункциональных интернет-магазинов", - отметили в банке.