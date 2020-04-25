СМИ: вторую видеоконференцию G20 отложили из-за разногласий Китая и США

ПЕКИН, 25 апр — РИА Новости. Вторая видеоконференция лидеров стран "Большой двадцатки" должна была состояться в пятницу, но в последнюю минуту ее отложили из-за разногласий Китая и США по вопросу о роли Всемирной организации здравоохранения в кризисе с пандемией COVID-19, сообщает газета South China Morning Post.
По сведениям источника издания, США настаивали на том, чтобы привлечь ВОЗ к ответственности за действия по борьбе со вспышкой коронавируса, которые организация предпринимала на ранних этапах. Китай, в свою очередь, решительно отказался обсуждать предложения по расследованию действий ВОЗ.
"Таким образом, конференция была отменена в последнюю минуту", — сообщил источник, добавив, что саммит может пройти в ближайшее время, если стороны смогут найти компромисс по роли ВОЗ или хотя бы относительно касающихся ее формулировок в итоговом коммюнике.
Проведение видеоконференции G20, в которой должны были принять участие президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, никак не анонсировалось в официальной повестке мероприятий G20, опубликованной Саудовской Аравией.
В этом году председательство в G20 перешло к Саудовской Аравии. Именно Эр-Рияд стал инициатором проведения первого чрезвычайного саммита в онлайн-режиме на фоне глобальной пандемии коронавируса, который прошел 26 марта.