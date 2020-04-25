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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T12:48
https://ria.ru/20200425/1570551891.html
СМИ: вторую видеоконференцию G20 отложили из-за разногласий Китая и США
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569761655_0:373:2824:1962_1036x0_80_0_0_709589d52fdd6c146ea0cad18385194e.jpg
РИА Новости

СМИ: вторую видеоконференцию G20 отложили из-за разногласий Китая и США

08:12 25.04.2020 (обновлено: 12:48 25.04.2020)
32272
© REUTERS / Denis Balibouse/File PhotoЗдание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве
Здание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse/File Photo
Здание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве. Архивное фото
ПЕКИН, 25 апр — РИА Новости. Вторая видеоконференция лидеров стран "Большой двадцатки" должна была состояться в пятницу, но в последнюю минуту ее отложили из-за разногласий Китая и США по вопросу о роли Всемирной организации здравоохранения в кризисе с пандемией COVID-19, сообщает газета South China Morning Post.
По сведениям источника издания, США настаивали на том, чтобы привлечь ВОЗ к ответственности за действия по борьбе со вспышкой коронавируса, которые организация предпринимала на ранних этапах. Китай, в свою очередь, решительно отказался обсуждать предложения по расследованию действий ВОЗ.
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"Таким образом, конференция была отменена в последнюю минуту", — сообщил источник, добавив, что саммит может пройти в ближайшее время, если стороны смогут найти компромисс по роли ВОЗ или хотя бы относительно касающихся ее формулировок в итоговом коммюнике.
Проведение видеоконференции G20, в которой должны были принять участие президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, никак не анонсировалось в официальной повестке мероприятий G20, опубликованной Саудовской Аравией.
В этом году председательство в G20 перешло к Саудовской Аравии. Именно Эр-Рияд стал инициатором проведения первого чрезвычайного саммита в онлайн-режиме на фоне глобальной пандемии коронавируса, который прошел 26 марта.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБольшая двадцаткаКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Зачем писать что из за Китая? Всем же понятно что из за США. Которые пытаются оправдаться за своё бездействие, из за чего привело к большой смертности среди граждан США, по этому и пытаются свою вину переложить на других! 😠
25 апреля, 09:49
ГРГражданин России
9100008
"...отложена из-за разногласий Китая и США..." Правильнее было бы сказать: из-за "наезда" полосатых на Китай и ВОЗ...
25 апреля, 09:28
Константин Иванов
7460003
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