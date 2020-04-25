СМИ: вторую видеоконференцию G20 отложили из-за разногласий Китая и США

"Таким образом, конференция была отменена в последнюю минуту", — сообщил источник, добавив, что саммит может пройти в ближайшее время, если стороны смогут найти компромисс по роли ВОЗ или хотя бы относительно касающихся ее формулировок в итоговом коммюнике.