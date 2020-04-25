Итальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ученые из Ученые из Италии Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии , которая сильнее всех в стране пострадала от эпидемии. Итоги исследования опубликованы на портале medRxiv

Эксперты вместо использования официальной статистики проанализировали данные о тестировании на SARS-CoV-2. Исследование охватило десять населенных пунктов с общей численностью населения около 50 тысяч человек.

Затем исследователи изучили показатели смертности за 40 дней с 21 февраля, когда в регионе закрыли границы, а в исследованных населенных пунктах ввели карантин. Данные за текущий год Ринальди и Парадизи сравнили с аналогичными показателями за предыдущие пять лет.

По результатам исследования летальность составила 1,29%, среди людей старше 60 лет — 4,25%.

Полученные специалистами результаты оказались ниже официальной статистики. Однако авторы работы подчеркнули, что, несмотря на это, коронавирус все равно представляет большую угрозу, поскольку смертность от него существенно выше аналогичного показателя для гриппа.

По последним данным, число жертв коронавируса COVID-19 в Италии составляет 25 969 человек, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 192 994.

Смертность от коронавируса во Франции

Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что общая смертность в стране на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По данным статистиков, за данный период в 2020 году скончались 93 839 человек по сравнению с 75 100 годом ранее и 83 198 в 2018 году с приростом 25% и 13% соответственно.

Низкий уровень смертности от COVID-19 в России

Как заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова , в России невысокая заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч населения.