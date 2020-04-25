Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T09:54
https://ria.ru/20200425/1570551585.html
Итальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536561_0:156:1501:1000_1036x0_80_0_0_e65023735d8c610932eb0f9b6d14c988.jpg
РИА Новости

Итальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса

07:41 25.04.2020 (обновлено: 09:54 25.04.2020)
207210
© REUTERS / Policlinico Gemelli/Luigi AvantaggiatoАвтомобиль скорой помощи у больницы в Риме
Автомобиль скорой помощи у больницы в Риме
© REUTERS / Policlinico Gemelli/Luigi Avantaggiato
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ученые из Италии Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, которая сильнее всех в стране пострадала от эпидемии. Итоги исследования опубликованы на портале medRxiv.
Эксперты вместо использования официальной статистики проанализировали данные о тестировании на SARS-CoV-2. Исследование охватило десять населенных пунктов с общей численностью населения около 50 тысяч человек.
Затем исследователи изучили показатели смертности за 40 дней с 21 февраля, когда в регионе закрыли границы, а в исследованных населенных пунктах ввели карантин. Данные за текущий год Ринальди и Парадизи сравнили с аналогичными показателями за предыдущие пять лет.
По результатам исследования летальность составила 1,29%, среди людей старше 60 лет — 4,25%.
Полученные специалистами результаты оказались ниже официальной статистики. Однако авторы работы подчеркнули, что, несмотря на это, коронавирус все равно представляет большую угрозу, поскольку смертность от него существенно выше аналогичного показателя для гриппа.
По последним данным, число жертв коронавируса COVID-19 в Италии составляет 25 969 человек, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 192 994.
Женщина в маске но одной из улиц Новары
24 апреля, 23:57Распространение нового коронавируса
Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции

Смертность от коронавируса во Франции

Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что общая смертность в стране на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
По данным статистиков, за данный период в 2020 году скончались 93 839 человек по сравнению с 75 100 годом ранее и 83 198 в 2018 году с приростом 25% и 13% соответственно.
Машина скорой помощи в Италии
24 апреля, 18:54Распространение нового коронавируса
Эксперты назвали основные проблемы Италии после пандемии

Низкий уровень смертности от COVID-19 в России

Как заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России невысокая заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч населения.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также отметила, что достойная система работы здравоохранения в России обеспечила низкую смертность от коронавируса. По ее словам, "не было паники, растерянности, была выстроена очень слаженная работа всех уровней власти".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
46115208113
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЛомбардияВалентина МатвиенкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Совет Федерации РФФранцияИталия
Популярные комментарии
Вселенская битва с «ветряными мельницами»
25 апреля, 08:48
vvvn385
47100219
Конечно, нам предстоят материальные трудности, но Сергей Собянин делает всё необходимое, чтобы смягчить последствия эпидемии для москвичей.
25 апреля, 09:33
Анатолий Несмиян
20920035
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:29Эксперты обнаружили опасные уязвимости в межсетевом экране Cisco ASA
12:28В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
12:28В Томской области смягчат режим самоизоляции после 11 мая
12:28ОНФ предложил поправки в КоАП для защиты водителей от ошибочных штрафов
12:27В России развернули 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом
12:26В законодательном совете Гонконга произошла стычка между депутатами
12:26В Сингапуре число жертв коронавируса превысило 21,7 тысячи
12:24Испытания коронавирусом не выдержали многие страны, считает Володин
12:24Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 52 тысячи
12:23В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 150
12:22В ВОЗ оценили риски повторного заражения коронавирусом
12:22Путин: память о войне поможет взаимодействию в борьбе с новыми угрозами
12:21Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам
12:21В Липецкой области умер третий пациент с коронавирусом
12:21Путин направил Трампу послание по случаю 75-й годовщины Победы
12:19В Испании нашли первого кота, зараженного коронавирусом
12:19В Израиле число жертв коронавируса достигло 245
12:18Путин напомнил о важности противостоять попыткам переписать итоги войны
12:16Турция продолжает установку С-400, заявил глава секретариата оборонпрома
12:16Дочь Кантарии: Россия всегда помнит и чтит героев Великой Отечественной
Лента новостейМолния