Эксперты рассказали, чем интересуются школьники на самоизоляции

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские школьники в период изоляции интересуются занятиями по математике, физике, географии и истории, показало исследование онлайн-школы "Фоксфорд", имеющееся в распоряжении РИА Новости

В середине марта "Фоксфорд" открыл доступ к бесплатным занятиям по школьной программе для учеников, которые оказались в условиях самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Инициативой воспользовались 2,1 миллиона школьников из всех 85 регионов России и более чем 30 стран, в том числе Украины, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, США, Молдавии, Израиля.

Согласно исследованию, в тройке популярных среди 11-классников предметов оказались физика (32%), математика (28%), история (24%), у 10-классников - математика (36%), физика (36%), биология (24%), у девятиклассников - математика (40%), физика (32%) и география (32%). Ученики пятых-восьмых классов чаще всего интересовались математикой, историей и географией.

"Явных лидеров среди обязательных учебных дисциплин нет, разница в распределении – незначительная. Сказываются несколько факторов. Во-первых, представленность предмета в школьной программе. Уроков математики в неделю обычно больше, чем по любому другому предмету. Это отражается в статистике: математика среди самых востребованных", - отмечается в документе.

"Во-вторых, некоторые предметы — такие как география и история — есть далеко не во всех онлайн-школах. У нас они есть, и смотрят их часто – по своей специфике эти дисциплины удобны для восприятия в онлайн-формате. В-третьих, школьники и учителя полностью перешли на дистанционное обучение, но пользуются разными сервисами. Легче освоить работу с одной платформой и заниматься по всем предметам там", - поясняют эксперты.

"Фоксфорд" — онлайн-школа для учеников, учителей и родителей. В ходе обучения на курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профпереподготовки, а для родителей — открытые занятия о воспитании и развитии детей. Проект входит в состав "Нетология-групп" и является резидентом "Сколково".