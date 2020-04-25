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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T09:29
https://ria.ru/20200425/1570551340.html
Эксперты рассказали, чем интересуются школьники на самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569827080_0:188:3068:1914_1036x0_80_0_0_85277f64f22ab47c66d9ee0d30b1c6a5.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, чем интересуются школьники на самоизоляции

07:17 25.04.2020 (обновлено: 09:29 27.04.2020)
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© Depositphotos / amixstudioПодросток за компьютером
Подросток за компьютером
© Depositphotos / amixstudio
Подросток за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские школьники в период изоляции интересуются занятиями по математике, физике, географии и истории, показало исследование онлайн-школы "Фоксфорд", имеющееся в распоряжении РИА Новости
В середине марта "Фоксфорд" открыл доступ к бесплатным занятиям по школьной программе для учеников, которые оказались в условиях самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Инициативой воспользовались 2,1 миллиона школьников из всех 85 регионов России и более чем 30 стран, в том числе Украины, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, США, Молдавии, Израиля.
Согласно исследованию, в тройке популярных среди 11-классников предметов оказались физика (32%), математика (28%), история (24%), у 10-классников - математика (36%), физика (36%), биология (24%), у девятиклассников - математика (40%), физика (32%) и география (32%). Ученики пятых-восьмых классов чаще всего интересовались математикой, историей и географией.
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"Явных лидеров среди обязательных учебных дисциплин нет, разница в распределении – незначительная. Сказываются несколько факторов. Во-первых, представленность предмета в школьной программе. Уроков математики в неделю обычно больше, чем по любому другому предмету. Это отражается в статистике: математика среди самых востребованных", - отмечается в документе.
"Во-вторых, некоторые предметы — такие как география и история — есть далеко не во всех онлайн-школах. У нас они есть, и смотрят их часто – по своей специфике эти дисциплины удобны для восприятия в онлайн-формате. В-третьих, школьники и учителя полностью перешли на дистанционное обучение, но пользуются разными сервисами. Легче освоить работу с одной платформой и заниматься по всем предметам там", - поясняют эксперты.
"Фоксфорд" — онлайн-школа для учеников, учителей и родителей. В ходе обучения на курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профпереподготовки, а для родителей — открытые занятия о воспитании и развитии детей. Проект входит в состав "Нетология-групп" и является резидентом "Сколково".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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