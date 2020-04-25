В Южной Корее за сутки 10 человек заразились коронавирусом

СЕУЛ, 25 апр – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 10 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, выздоровели еще 134 человека, общее число зараженных выросло до 10 718, выздоровел 8 501, сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения.

В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Вновь откроют парки и места отдыха на природе, разрешат ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.

По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), из числа новых случаев - четыре завезены из-за границы. Географически три случая обнаружены в Тэгу , два в провинции Кёнгидо и один в Сеуле , четыре случая зафиксированы в ходе карантинного досмотра.

За минувшие сутки из больниц выписаны 134 человека, общее число выздоровевших выросло до 8 635, что составляет примерно 80%. Не менее чем у 228 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. Анализы 9 259 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 575 тысяч анализов на коронавирус.

Число погибших за сутки не увеличилось и составляет 240, при этом 166 из них погибли в Тэгу, еще 52 в провинции Кёнсан-Пукто, 14 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане . Еще один погибший в Ульсане

Общее число зараженных в Сеуле достигло 629, в Тэгу – 6 845 человек, 1 364 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 662 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 136 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,7%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,9% случаев. По меньшей мере, 1027 случаев завезли из-за границы, из них 147 обнаружен за последние две недели и составляет 57% от общего числа зараженных за этот период.