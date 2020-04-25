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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T05:31
https://ria.ru/20200425/1570550821.html
В Южной Корее за сутки 10 человек заразились коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568144571_0:13:2000:1139_1036x0_80_0_0_2b3ecf326a533e55a0cd5e2a75c13b1c.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки 10 человек заразились коронавирусом

05:31 25.04.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 25 апр – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 10 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, выздоровели еще 134 человека, общее число зараженных выросло до 10 718, выздоровел 8 501, сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения.
В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Вновь откроют парки и места отдыха на природе, разрешат ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.
По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), из числа новых случаев - четыре завезены из-за границы. Географически три случая обнаружены в Тэгу, два в провинции Кёнгидо и один в Сеуле, четыре случая зафиксированы в ходе карантинного досмотра.
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За минувшие сутки из больниц выписаны 134 человека, общее число выздоровевших выросло до 8 635, что составляет примерно 80%. Не менее чем у 228 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. Анализы 9 259 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 575 тысяч анализов на коронавирус.
Число погибших за сутки не увеличилось и составляет 240, при этом 166 из них погибли в Тэгу, еще 52 в провинции Кёнсан-Пукто, 14 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще один погибший в Ульсане.
Общее число зараженных в Сеуле достигло 629, в Тэгу – 6 845 человек, 1 364 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 662 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 136 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,7%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,9% случаев. По меньшей мере, 1027 случаев завезли из-за границы, из них 147 обнаружен за последние две недели и составляет 57% от общего числа зараженных за этот период.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
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