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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T16:59
https://ria.ru/20200425/1570550735.html
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570470620_0:359:3002:2048_1036x0_80_0_0_27f60f5148d32d7270ea43ca6f39cd05.jpg
РИА Новости

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

05:23 25.04.2020 (обновлено: 16:59 25.04.2020)
851835
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой помощи у Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи у Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
В последнюю неделю ежедневный прирост заболевших COVID-19 колебался в пределах от 4,2 тысячи до шести тысяч человек. По данным на 24 апреля, всего в России 68 622 заразившихся коронавирусом, 5568 пациентов выздоровели, 615 умерли.
Сапронов не исключил, что плато эпидемии в России наступит к концу мая или чуть раньше. При этом он заверил, что заболеваемость COVID-19 "скоро пойдет на спад".
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Другую точку зрения высказал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он предположил, что такая динамика указывает на напряженную ситуацию, а выход на плато, по его мнению, произойдет не раньше начала июня.
При этом руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия может выйти на плато до 1 мая.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, 182 тысячи умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииНиколай МалышевВОЗРБК (медиагруппа)Вероника Скворцова
Популярные комментарии
Ну да, в Швеции уже 2152 "доигрались" благодаря отказу правительства.
25 апреля, 06:18
Валерий Камаев
1814201111
Больше всего не довольных ограничениями от пандемии нытиков которые сидят с билетами за бугор на отдых, вот и свербит у них, ждут не дождутся когда отмашку выезжать дадут, и они снова ломануться за новой порцией заразы ((((
25 апреля, 08:13
Юстас Алексу
170912488
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