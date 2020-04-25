Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
В последнюю неделю ежедневный прирост заболевших COVID-19 колебался в пределах от 4,2 тысячи до шести тысяч человек. По данным на 24 апреля, всего в России 68 622 заразившихся коронавирусом, 5568 пациентов выздоровели, 615 умерли.
Сапронов не исключил, что плато эпидемии в России наступит к концу мая или чуть раньше. При этом он заверил, что заболеваемость COVID-19 "скоро пойдет на спад".
Другую точку зрения высказал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он предположил, что такая динамика указывает на напряженную ситуацию, а выход на плато, по его мнению, произойдет не раньше начала июня.
При этом руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия может выйти на плато до 1 мая.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, 182 тысячи умерли.
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