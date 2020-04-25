Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

В последнюю неделю ежедневный прирост заболевших COVID-19 колебался в пределах от 4,2 тысячи до шести тысяч человек. По данным на 24 апреля, всего в России 68 622 заразившихся коронавирусом, 5568 пациентов выздоровели, 615 умерли.

Сапронов не исключил, что плато эпидемии в России наступит к концу мая или чуть раньше. При этом он заверил, что заболеваемость COVID-19 "скоро пойдет на спад".