В ФМБА рассчитывают, что Россия до 1 мая выйдет на плато по коронавирусу

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на видеоконференции с депутатами Госдумы от "Единой России" заявила, что РФ может до 1 мая выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе фракции.
В пятницу состоялось заседание внутрифракционной группы Адальби Шхагошева в дистанционном режиме с участием Скворцовой.
"Отдельно Вероника Скворцова остановилась на вопросе выхода на плато в эпидемии коронавируса. Ведомство рассчитывает, с учетом мнения аналитической группы, что это возможно уже до 1 мая, а затем после определенного времени нахождения на нем наступит спад", - говорится в сообщении.
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