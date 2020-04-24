В ФМБА рассчитывают, что Россия до 1 мая выйдет на плато по коронавирусу

"Отдельно Вероника Скворцова остановилась на вопросе выхода на плато в эпидемии коронавируса. Ведомство рассчитывает, с учетом мнения аналитической группы, что это возможно уже до 1 мая, а затем после определенного времени нахождения на нем наступит спад", - говорится в сообщении.