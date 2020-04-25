В Венесуэле разрешат выходить на улицу с детьми в карантин

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 апр – РИА Новости. Власти Венесуэлы разрешат гражданам гулять с детьми в карантин, а также выходить, чтобы размяться, пожилым людям, сообщил президент страны Николас Мадуро.
"В воскресенье мы хотим разрешить гражданам выходить с детьми погулять и размять ноги с 9 утра и до 6 вечера", - сказал он. Выступление президента транслировалось в Twitter.
Дети смогут выходить с родителями или их представителями, соблюдая необходимую дистанцию и не удаляясь больше чем на километр от дома.
Также люди старше 65 лет смогут с понедельника выходить погулять с 10 утра и до двух часов дня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.