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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T10:56
https://ria.ru/20200425/1570550118.html
В Петербурге врач умер после заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570552926_169:67:837:443_1036x0_80_0_0_138aab57b3a6c1e57b5a48a258a0bc0e.jpg
РИА Новости

В Петербурге врач умер после заражения коронавирусом

03:52 25.04.2020 (обновлено: 10:56 25.04.2020)
80462
© Фото : Елизаветинская больницаВрач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий
Врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий
© Фото : Елизаветинская больница
Врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В петербургской больнице имени Боткина скончался анестизиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, у которого выявили коронавирус. Об этом сообщается на странице Елизаветинской больницы в соцсети "ВКонтакте".
"У Сергея Леонидовича — подтвержденный тест на COVID-19. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга", — говорится в сообщении.
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Медик, как уточнили в Елизаветинской больнице, находился на искусственной вентиляции легких, за несколько дней до смерти его отправили на ЭКМО — экстракорпоральную мембранную оксигенацию.
Коллеги Белошицкого поблагодарили врачей Боткинской больницы, которые до последнего дня боролись за жизнь анестезиолога. Специалист проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, заразились свыше 2,6 миллиона человек, 182 тысячи умерли. В России выявили более 68 тысяч заразившихся, 615 человек скончались, более пяти с половиной тысяч выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Спасибо всем настоящим медикам, которых реально можно назвать героями нашего времени. А Сергею Белошицкому царствие небесное и огромная благодарность за его подвиг в мирное время!
25 апреля, 06:13
vvostsib2015
11100140
Информация для неверующих в вирус и пандемию
25 апреля, 04:25
ВАВиктор А
79512113
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