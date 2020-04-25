В Петербурге врач умер после заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В . В петербургской больнице имени Боткина скончался анестизиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, у которого выявили коронавирус . Об этом сообщается на странице Елизаветинской больницы в соцсети " ВКонтакте ".

"У Сергея Леонидовича — подтвержденный тест на COVID-19. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга", — говорится в сообщении.

Медик, как уточнили в Елизаветинской больнице, находился на искусственной вентиляции легких, за несколько дней до смерти его отправили на ЭКМО — экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

Коллеги Белошицкого поблагодарили врачей Боткинской больницы, которые до последнего дня боролись за жизнь анестезиолога. Специалист проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, заразились свыше 2,6 миллиона человек, 182 тысячи умерли. В России выявили более 68 тысяч заразившихся, 615 человек скончались, более пяти с половиной тысяч выздоровели.