РВИО рассказало о подарке генерала Брэдли маршалу Коневу в 1945 году

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Командующему 12-й группой армий союзников американскому генералу Омару Брэдли не пришлось платить из собственного кармана деньги за джип, который он подарил маршалу Командующему 12-й группой армий союзников американскому генералу Омару Брэдли не пришлось платить из собственного кармана деньги за джип, который он подарил маршалу Ивану Коневу в честь встречи на Эльбе в 1945 году, сообщил РИА Новости в субботу эксперт Российского военно-исторического общества ( РВИО ) Никита Буранов.

В своих воспоминаниях Брэдли писал, что ему "вероятно, достанется от начальника контрольно-финансового управления и в течение 20 лет после войны придется расплачиваться за это" (распоряжение доставить джип из Антверпена в подарок Коневу).

"Конечно, Брэдли не расплачивался за джип, который он подарил маршалу Коневу. Его воспоминания больше напоминают некий реверанс. Механизма подарков в американской армии не было, но очевидно, чтобы подарить машину, нужно было соблюдать формальные процедуры, что генерал и сделал", - сказал Буранов.

По его словам, в американской армии такие процедуры продумывались заранее. Это подтверждается тем, что Брэдли загодя попросил, чтобы ему из Антверпена, куда поступало снабжение для американских войск, привезли новый джип. "Неслучайно машине дали имя собственное - "Мэри К", очевидно, для того, чтобы об этом подарке узнали. Кстати, к джипу приложили карабин и ящик, набитый американскими сигаретами", - добавил историк.

Эта история началась с того, что маршал Конев после приема в честь американского генерала подарил ему донского жеребца, на седле которого была вышита звезда — символ Красной Армии.