В РАН рассказали о предстоящем запуске "Ноева ковчега"

"Новый "Бион-М" будет летать на околоземной орбите высотой 800 километров. Так высоко живых организмов, не считая черепах, облетевших Луну, мы еще не запускали", - сказал Шуршаков.

Он добавил, что "жители" российского "Ноева ковчега" за месяц полета получат такую же дозу, какую космонавты получают на МКС за три года. "Это будет уникальный эксперимент. Поскольку там орбита повыше, чем у МКС, то там будет больше тяжелых заряженных частиц, которые оказывают не до конца изученное негативное влияние на здоровье живых организмов", - пояснил Шуршаков.