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РИА Наука
2020-04-25T04:18
https://ria.ru/20200425/1570549924.html
В РАН рассказали о предстоящем запуске "Ноева ковчега"
https://cdn25.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:81:1920:1161_1036x0_80_0_0_5c0edc14b604fe948a1802652b0d8140.jpg
РИА Новости

В РАН рассказали о предстоящем запуске "Ноева ковчега"

03:24 25.04.2020 (обновлено: 04:18 25.04.2020)
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Живые организмы, которые Россия запустит в космос на месяц в 2023 году на биологическом спутнике "Бион-М", получат дозу радиации, аналогичную трехлетнему полету космонавтов на борту Международной космической станции, сообщил РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
В сентябре из документа Роскосмоса, размещенного на сайте госзакупок, стало известно, что старт биоспутника "Бион-М" номер 2 отложен на 2023 год. Как уточнил тогда РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, аппарат запустят в апреле 2023 года с длительностью полета около месяца.
"Новый "Бион-М" будет летать на околоземной орбите высотой 800 километров. Так высоко живых организмов, не считая черепах, облетевших Луну, мы еще не запускали", - сказал Шуршаков.
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Он добавил, что "жители" российского "Ноева ковчега" за месяц полета получат такую же дозу, какую космонавты получают на МКС за три года. "Это будет уникальный эксперимент. Поскольку там орбита повыше, чем у МКС, то там будет больше тяжелых заряженных частиц, которые оказывают не до конца изученное негативное влияние на здоровье живых организмов", - пояснил Шуршаков.
Ранее сообщалось, что спутник "Бион-М" номер 2 будет выведен на околоземную орбиту высотой 800 километров для исследования влияния условий космической среды на биологические организмы. В частности, на спутнике полетят 75 мышей, мухи, растения и микроорганизмы. В проекте планируется участие ученых из Франции, США и Германии.
В апреле 2013 года на орбиту был выведен спутник "Бион-М" номер 1, полет которого продолжался месяц. Часть животных на его борту погибла из-за отказа оборудования.
В 1973-1996 годах в космос были запущены 11 спутников "Бион", на которых совершили полеты 12 обезьян.
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РИА НаукаРоссияКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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