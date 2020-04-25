В РАН рассказали о предстоящем запуске "Ноева ковчега"

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Живые организмы, которые Россия запустит в космос на месяц в 2023 году на биологическом спутнике "Бион-М", получат дозу радиации, аналогичную трехлетнему полету космонавтов на борту Международной космической станции, сообщил РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
В сентябре из документа Роскосмоса, размещенного на сайте госзакупок, стало известно, что старт биоспутника "Бион-М" номер 2 отложен на 2023 год. Как уточнил тогда РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, аппарат запустят в апреле 2023 года с длительностью полета около месяца.
"Новый "Бион-М" будет летать на околоземной орбите высотой 800 километров. Так высоко живых организмов, не считая черепах, облетевших Луну, мы еще не запускали", - сказал Шуршаков.
Он добавил, что "жители" российского "Ноева ковчега" за месяц полета получат такую же дозу, какую космонавты получают на МКС за три года. "Это будет уникальный эксперимент. Поскольку там орбита повыше, чем у МКС, то там будет больше тяжелых заряженных частиц, которые оказывают не до конца изученное негативное влияние на здоровье живых организмов", - пояснил Шуршаков.
Ранее сообщалось, что спутник "Бион-М" номер 2 будет выведен на околоземную орбиту высотой 800 километров для исследования влияния условий космической среды на биологические организмы. В частности, на спутнике полетят 75 мышей, мухи, растения и микроорганизмы. В проекте планируется участие ученых из Франции, США и Германии.
В апреле 2013 года на орбиту был выведен спутник "Бион-М" номер 1, полет которого продолжался месяц. Часть животных на его борту погибла из-за отказа оборудования.
В 1973-1996 годах в космос были запущены 11 спутников "Бион", на которых совершили полеты 12 обезьян.
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