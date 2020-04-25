Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии в годы войны

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, в котором оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну. Это произошло после публикации РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности" рассекреченных архивных документов о финских концлагерях, в которых говорится об издевательствах над заключенными и о том, что они были вынуждены голодать.
"Из финнов хотят сделать фашистов, воевавших на стороне Германии, и для этого нужны доказательства, то есть историю переписывают заново", — заявил в интервью газете военный историк Антти Лайне.
Автор публикации Паси Яакконен считает, что действия финских оккупантов якобы "все же сильно отличались" от немецких. "Дело в том, что из 83 тысяч жителей Восточной Карелии больше половины, то есть 41 тысяча человек, имели финские корни", — пишет он, заявляя, что к ним якобы относились лучше, чем к русским, жившим на этой же территории.
Как утверждает автор, "целью создания лагерей для интернированных лиц не могло быть уничтожение людей". "Лагеря создавались из страха, что русское население может начать партизанскую деятельность и диверсии", — заявляет он.
По его словам, указ собрать нефинское население в лагеря для интернированных вышел в июле 1941 года, до начала оккупации Карелии. "Хотя финны и разделяли население Восточной Карелии по национальному признаку, это все же нельзя сравнивать с массовыми убийствами гражданского населения гитлеровцами", — утверждает, в свою очередь, Лайне.
На контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для "ненационального" мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находились около 24 тысяч человек — порядка 30% населения в зоне оккупации. В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном славяне, более 90% — русские, белорусы, украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли около 50 тысяч человек, всего же финские фашисты построили с 1941 по 1944 год 14 концлагерей, причем шесть — в Петрозаводске.