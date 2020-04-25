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Медиавойны
2020-04-25T14:44
https://ria.ru/20200425/1570549815.html
Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии в годы войны
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570292494_0:0:3089:1738_1036x0_80_0_0_94008bbfbf42668b08965725b007a8f8.jpg
РИА Новости

Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии в годы войны

03:14 25.04.2020 (обновлено: 14:44 25.04.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий КозловФинский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске
Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, в котором оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну. Это произошло после публикации РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности" рассекреченных архивных документов о финских концлагерях, в которых говорится об издевательствах над заключенными и о том, что они были вынуждены голодать.
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"Из финнов хотят сделать фашистов, воевавших на стороне Германии, и для этого нужны доказательства, то есть историю переписывают заново", — заявил в интервью газете военный историк Антти Лайне.
Автор публикации Паси Яакконен считает, что действия финских оккупантов якобы "все же сильно отличались" от немецких. "Дело в том, что из 83 тысяч жителей Восточной Карелии больше половины, то есть 41 тысяча человек, имели финские корни", — пишет он, заявляя, что к ним якобы относились лучше, чем к русским, жившим на этой же территории.
Как утверждает автор, "целью создания лагерей для интернированных лиц не могло быть уничтожение людей". "Лагеря создавались из страха, что русское население может начать партизанскую деятельность и диверсии", — заявляет он.
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По его словам, указ собрать нефинское население в лагеря для интернированных вышел в июле 1941 года, до начала оккупации Карелии. "Хотя финны и разделяли население Восточной Карелии по национальному признаку, это все же нельзя сравнивать с массовыми убийствами гражданского населения гитлеровцами", — утверждает, в свою очередь, Лайне.
На контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для "ненационального" мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находились около 24 тысяч человек — порядка 30% населения в зоне оккупации. В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном славяне, более 90% — русские, белорусы, украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли около 50 тысяч человек, всего же финские фашисты построили с 1941 по 1944 год 14 концлагерей, причем шесть — в Петрозаводске.
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МедиавойныРоссияБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)ФинляндияСССРРеспублика КарелияВ мире
Популярные комментарии
Вы ещё скажите, что благодаря финам Ленинград и устоял. Фины сделали всё от них зависящее, чтобы одновременно помочь немцам захватить Ленинград и самим не сильно замараться.
25 апреля, 08:01
nKnakis Kamakis
15000065
Учите историю. Начните с белофиннов
25 апреля, 08:09
Ярослав Погодин
8601025
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