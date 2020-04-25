Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии в годы войны

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну. Это произошло после публикации РИА Новости в рамках проекта " Без срока давности " рассекреченных архивных документов о финских концлагерях, в которых говорится об издевательствах над заключенными и о том, что они были вынуждены голодать.

"Из финнов хотят сделать фашистов, воевавших на стороне Германии, и для этого нужны доказательства, то есть историю переписывают заново", — заявил в интервью газете военный историк Антти Лайне.

Автор публикации Паси Яакконен считает, что действия финских оккупантов якобы "все же сильно отличались" от немецких. "Дело в том, что из 83 тысяч жителей Восточной Карелии больше половины, то есть 41 тысяча человек, имели финские корни", — пишет он, заявляя, что к ним якобы относились лучше, чем к русским, жившим на этой же территории.

Как утверждает автор, "целью создания лагерей для интернированных лиц не могло быть уничтожение людей". "Лагеря создавались из страха, что русское население может начать партизанскую деятельность и диверсии", — заявляет он.

По его словам, указ собрать нефинское население в лагеря для интернированных вышел в июле 1941 года, до начала оккупации Карелии. "Хотя финны и разделяли население Восточной Карелии по национальному признаку, это все же нельзя сравнивать с массовыми убийствами гражданского населения гитлеровцами", — утверждает, в свою очередь, Лайне.