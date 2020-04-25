Историк рассказал о встрече американских и советских солдат на Эльбе

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Для советских солдат важно было узнать союзников, которые сначала помогали в рамках ленд-лиза, а затем воевали против одного врага, солдаты в 1945 году на Эльбе братались и обменивались сувенирами, заявил РИА Новости в субботу бывший директор Центрального архива Минобороны, руководитель Федерального государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков.
25 апреля 1945 года в 13.30 в районе города Торгау на Эльбе произошла встреча советских и американских войск. Легендарная встреча на Эльбе стала высшей точкой в союзнических отношениях стран антигитлеровской коалиции. В результате встречи войск союзников остатки вооружённых сил Германии были расколоты на две части - северную и южную. Это значительно ослабило их сопротивление, лишило маневренности, нарушило единую систему управления, ускорило окончательный разгром вермахта.
"Для советских солдат важно было увидеть и узнать союзников, сначала помогали в рамках ленд-лиза, а затем воевали против одного врага. Был момент высокого эмоционального накала, особенно с американской стороны. Американские и солдаты Красной армии братались и обменивались сувенирами, дарили друг другу на память различные значки, звездочки, особенно ценились пуговицы от советских гимнастёрок", - заявил Пермяков.
Он напомнил, что за день до встречи командующий 1-м Белорусским фронтом Жуков издал совершенно секретную директиву, в которой описывалось, как взаимодействовать с американцами.
"Предписывалось самим инициативу в организации дружеских встреч на себя не брать. При встречах с союзными войсками относиться к ним приветливо. При желании американских или английских войск организовать торжественную или дружескую встречу с нашими войсками не отказываться и высылать своих представителей. Офицеров и генералов, выделенных в качестве представителей для участия в дружеских встречах с представителями американских или английских войск, тщательно инструктировать, обращая при этом особое внимание на сохранение военной тайны. Никаких сведений о наших планах и боевых задачах наших войск никому не сообщать. Всем войска, которые имеют соприкосновение с частями американских или английских войск, необходимо было строго соблюдать форму одежды и иметь опрятный вид. Обо всём докладывать вышестоящему руководству и с его разрешения осуществлять контакты. Это было чётко исполнено", - рассказал историк.
Историк напомнил, что первая встреча советских и американских произошла 25 апреля в районе населенного пункта Торгау.
"23 числа передовые части советских войск вышли на западный берег реки Эльба и заняли оборону. Через два дня на окраине Торгау командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии Александр Сильвашко увидел группу солдат в неизвестной форме, которые устанавливали какой-то флаг на колокольне, подавали какие-то знаки. Советский офицер стал с ними разговаривать на немецком языке, те не отвечали, тогда он сделал несколько предупредительных выстрелов. Солдаты стали кричать: "Москоу!", "Америка!", "Донт шут!". Так на полуразрушенном мосту на середине Эльбы встретились командир советский офицер Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии Уильям Робертсон", - рассказал Пермяков.
Историк считает, что большое значение имела личная встреча командующего 1-м Украинским фронтом маршала Ивана Конева с командующим 12-й армейской группой американских войск генералом Омаром Брэдли.
"Эта встреча состоялась в населённом пункте Лебуза в 40 километрах северо-восточнее города Торгау 5 мая 1945 года. Встреча была организована очень помпезно, висели портреты Сталина, Рузвельта и Черчилля, выступала советская концертная бригада. Американцы предложили подготовить наградной материал на советских военнослужащих, чтобы наградить их американскими наградами, что и было сделано", - заявил Пермяков.