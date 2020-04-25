Историк рассказал о встрече американских и советских солдат на Эльбе

"Предписывалось самим инициативу в организации дружеских встреч на себя не брать. При встречах с союзными войсками относиться к ним приветливо. При желании американских или английских войск организовать торжественную или дружескую встречу с нашими войсками не отказываться и высылать своих представителей. Офицеров и генералов, выделенных в качестве представителей для участия в дружеских встречах с представителями американских или английских войск, тщательно инструктировать, обращая при этом особое внимание на сохранение военной тайны. Никаких сведений о наших планах и боевых задачах наших войск никому не сообщать. Всем войска, которые имеют соприкосновение с частями американских или английских войск, необходимо было строго соблюдать форму одежды и иметь опрятный вид. Обо всём докладывать вышестоящему руководству и с его разрешения осуществлять контакты. Это было чётко исполнено", - рассказал историк.