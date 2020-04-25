В Раде посоветовали украинцам страховать свою жизнь на фоне коронавируса

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук посоветовал украинским мужчинам страховать жизнь, чтобы обеспечить семью в случае смерти от коронавируса.
В эфире телеканала NewsOne депутат заявил, что будут еще вторая и третья волны заболеваемости коронавирусом.
"Готовьтесь, друзья, к тому, что нас поставят в очень тяжелое финансовое положение. Причем это весь мир, это не идет речь только про Украину. Что мы можем сделать? Это откладывать больше, чем тратить. Такая реальность сейчас. Что мы можем сделать? На самом деле подумать больше про защиту самих себя", - сказал он.
"Я скажу сейчас циничную вещь, но мы, мужчины, кормильцы семей должны подумать тоже про страхование собственной жизни, если мы хотим в случае опасности понимать, что семья будет иметь на что жить", - добавил Камельчук.
По последним данным Минздрава Украины, в стране лабораторно подтверждены более 7,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 193 летальных, 601 человек выздоровел. По данным ведомства, больше всего инфицированных в Черновицкой области – 1199, Киеве – 1122, Ивано-Франковской – 684, Тернопольской – 532 и Киевской областях – 505.
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