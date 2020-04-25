Минобороны опубликовало письмо американского солдата маршалу Коневу

"Мы, солдаты обеих сторон, поклялись делать все возможное, чтобы построить лучшую жизнь, основанную на доброй воле, уважении и мире между нашими двумя странами, мире, необходимом нашим детям и всему человечеству. Я помню клятву на р. Эльба над телом убитой маленькой девочки, которая держала в одной руке куклу, а в другой - цветной карандаш. И обещание, данное 25 апреля 1945 года, должно быть сохранено", - написал он.