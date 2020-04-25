Минобороны опубликовало письмо американского солдата маршалу Коневу

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минобороны России в разделе "Встреча на Эльбе: неизвестные страницы" впервые опубликовало полную версию письма американского солдата Джозефа Половски советскому маршалу Ивану Коневу, написанное в разгар Холодной войны.
"Письмо это бережно хранится в семейном архиве Коневых. Часть его сегодня публикуется впервые", - говорится в пояснении к тексту письма.
Рядовой американской армии Джозеф Половски - один из самых известных на Западе участников встречи американских и советских войск на Эльбе. Он был в составе разведгруппы, которая первой переправилась через реку и встретилась с бойцами Красной армии. Половски, будучи единственным среди американских разведчиков, кто знал немецкий язык, первым пожал руку красноармейцу. В 1963 году, в ознаменование исторической встречи союзных армий, он от имени американских ветеранов-участников встречи на Эльбе прислал дружеское письмо Ивану Коневу.
"Мы, солдаты обеих сторон, поклялись делать все возможное, чтобы построить лучшую жизнь, основанную на доброй воле, уважении и мире между нашими двумя странами, мире, необходимом нашим детям и всему человечеству. Я помню клятву на р. Эльба над телом убитой маленькой девочки, которая держала в одной руке куклу, а в другой - цветной карандаш. И обещание, данное 25 апреля 1945 года, должно быть сохранено", - написал он.