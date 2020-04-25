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75 лет Великой Победы
2020-04-25T07:38
https://ria.ru/20200425/1570548078.html
Опубликованы редкие снимки встречи союзников на Эльбе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570548636_0:76:705:472_1036x0_80_0_0_6788f9ab62bd6d747838f6d3b4da95e8.jpg
РИА Новости

Опубликованы редкие снимки встречи союзников на Эльбе

00:06 25.04.2020 (обновлено: 07:38 25.04.2020)
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© Фото : Министерство обороны РФ25 апреля 1945 года. Недалеко от города Торгау на реке Эльба войска Красной армии 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.
25 апреля 1945 года. Недалеко от города Торгау на реке Эльба войска Красной армии 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.
© Фото : Министерство обороны РФ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Уникальные архивные фотографии советских полководцев во время встречи с союзниками опубликованы на сайте Минобороны в разделе "Встреча на Эльбе: неизвестные страницы", об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Историческая встреча советской и американской армий в ходе Великой Отечественной войны произошла 25 апреля 1945 года недалеко от германского города Торгау на реке Эльбе. Тогда встретились части и подразделения 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии и 58-й стрелковой дивизии, входившей в состав войск 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Иван Конев. Именно они в результате проведения боевых операций тогда оказались ближе всех друг к другу.

"Подборка фотоснимков из семейных архивов прославленных советских полководцев Конева, Жадова, Бакланова, Родимцева расскажет об официальных приветственных ритуалах в ставках союзных армий, о дружеских встречах и взаимных праздничных мероприятиях, проходивших в апреле и мае 1945 года в немецких городах Торгау и Висбаден, где стояли штабы советского 1-го Украинского фронта и американской 12-й группы армий", - говорится в комментарии к проекту.

© Фото : Министерство обороны РФКонев и Брэдли во время встречи на Эльбе в штабе 1-го Украинского фронта.
Конев и Брэдли во время встречи на Эльбе в штабе 1-го Украинского фронта.
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Конев и Брэдли во время встречи на Эльбе в штабе 1-го Украинского фронта.
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФВстреча командира 34-го гвардейского корпуса генерала Г.В.Бакланова с командиром 5-го корпуса США генералом Хюбнером.
Встреча командира 34-го гвардейского корпуса генерала Г.В.Бакланова с командиром 5-го корпуса США генералом Хюбнером.
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Встреча командира 34-го гвардейского корпуса генерала Г.В.Бакланова с командиром 5-го корпуса США генералом Хюбнером.
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФКомандарм А.С.Жадов приветствует командарма Ходжеса на фоне американского почетного караула.
Командарм А.С.Жадов приветствует командарма Ходжеса на фоне американского почетного караула.
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Командарм А.С.Жадов приветствует командарма Ходжеса на фоне американского почетного караула.
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФИван Конев и командующий американской 12-й группой армий генерал Омар Брэдли.
Иван Конев и командующий американской 12-й группой армий генерал Омар Брэдли.
4 из 5
Иван Конев и командующий американской 12-й группой армий генерал Омар Брэдли.
© Фото : Министерство обороны РФ
© Фото : Министерство обороны РФКонев (второй слева) общается с американскими военными летчиками. В ставке американской группировки.
Конев (второй слева) общается с американскими военными летчиками. В ставке американской группировки.
5 из 5
Конев (второй слева) общается с американскими военными летчиками. В ставке американской группировки.
© Фото : Министерство обороны РФ
1 из 5
Конев и Брэдли во время встречи на Эльбе в штабе 1-го Украинского фронта.
© Фото : Министерство обороны РФ
2 из 5
Встреча командира 34-го гвардейского корпуса генерала Г.В.Бакланова с командиром 5-го корпуса США генералом Хюбнером.
© Фото : Министерство обороны РФ
3 из 5
Командарм А.С.Жадов приветствует командарма Ходжеса на фоне американского почетного караула.
© Фото : Министерство обороны РФ
4 из 5
Иван Конев и командующий американской 12-й группой армий генерал Омар Брэдли.
© Фото : Министерство обороны РФ
5 из 5
Конев (второй слева) общается с американскими военными летчиками. В ставке американской группировки.
© Фото : Министерство обороны РФ
В разделе, в частности, запечатлен момент вручения маршалу Коневу ответного подарка от американского генерала Брэдли - автомобиля "Виллис". До этого Конев подарил коллеге боевого коня.
Подробности первых встреч с американскими союзниками представлены в опубликованном отрывке беседы Конева и писателя Константина Симонова, тоже участвовавшего в знаменитой встрече на Эльбе.
Проект подготовлен при участии "Фонда памяти полководцев Победы".
Как отметил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, встреча на Эльбе стала высшей точкой взаимоотношений союзников в годы войны.
Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев
25 апреля, 00:1675 лет Великой Победы
Минобороны опубликовало письмо американского солдата маршалу Коневу
"Но сразу после окончания войны, уже в ходе Потсдамской конференции, наметились контуры будущего противостояния СССР и западных союзников", - добавил он. По словам Мединского, ситуацию усугубили враждебные планы союзников по атомным бомбардировкам советских городов и разработка по личному приказу британского премьер-министра Уинстона Черчилля операции "Немыслимое" — плана сухопутной войны в Европе против Советского Союза.
"Тем не менее, нам, а прежде всего и нашим союзникам по антигитлеровской коалиции важно помнить о событиях на Эльбе, чтобы не потерять свою историческую память", - подчеркнул Мединский.
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
24 апреля, 19:4075 лет Великой Победы
Мединский назвал встречу на Эльбе эталоном отношений великих держав
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)СССРСШАБезопасность
Популярные комментарии
Не стоит забывать что наши "союзнички" вступили в войну только когда поняли что Красная Армия и своими силами справится, и только для того чтобы не допустить занятия ею всей европы. Не стоит также забывать про их сепаратные переговоры с фашистами.
25 апреля, 02:07
Денис Чистов
2600005
Читайте историю. Не пишите всякую чушь)))
25 апреля, 07:02
Американский бульдог
1600004
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