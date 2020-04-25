Опубликованы редкие снимки встречи союзников на Эльбе

25 апреля 1945 года. Недалеко от города Торгау на реке Эльба войска Красной армии 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.

© Фото : Министерство обороны РФ 25 апреля 1945 года. Недалеко от города Торгау на реке Эльба войска Красной армии 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Уникальные архивные фотографии советских полководцев во время встречи с союзниками опубликованы на сайте Уникальные архивные фотографии советских полководцев во время встречи с союзниками опубликованы на сайте Минобороны в разделе "Встреча на Эльбе: неизвестные страницы" , об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Историческая встреча советской и американской армий в ходе Великой Отечественной войны произошла 25 апреля 1945 года недалеко от германского города Торгау на реке Эльбе. Тогда встретились части и подразделения 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии и 58-й стрелковой дивизии, входившей в состав войск 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Иван Конев. Именно они в результате проведения боевых операций тогда оказались ближе всех друг к другу.

"Подборка фотоснимков из семейных архивов прославленных советских полководцев Конева, Жадова, Бакланова, Родимцева расскажет об официальных приветственных ритуалах в ставках союзных армий, о дружеских встречах и взаимных праздничных мероприятиях, проходивших в апреле и мае 1945 года в немецких городах Торгау и Висбаден, где стояли штабы советского 1-го Украинского фронта и американской 12-й группы армий", - говорится в комментарии к проекту.

© Фото : Министерство обороны РФ Конев и Брэдли во время встречи на Эльбе в штабе 1-го Украинского фронта. 1 из 5 Конев и Брэдли во время встречи на Эльбе в штабе 1-го Украинского фронта. © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Встреча командира 34-го гвардейского корпуса генерала Г.В.Бакланова с командиром 5-го корпуса США генералом Хюбнером. 2 из 5 Встреча командира 34-го гвардейского корпуса генерала Г.В.Бакланова с командиром 5-го корпуса США генералом Хюбнером. © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Командарм А.С.Жадов приветствует командарма Ходжеса на фоне американского почетного караула. 3 из 5 Командарм А.С.Жадов приветствует командарма Ходжеса на фоне американского почетного караула. © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Иван Конев и командующий американской 12-й группой армий генерал Омар Брэдли. 4 из 5 Иван Конев и командующий американской 12-й группой армий генерал Омар Брэдли. © Фото : Министерство обороны РФ © Фото : Министерство обороны РФ Конев (второй слева) общается с американскими военными летчиками. В ставке американской группировки. 5 из 5 Конев (второй слева) общается с американскими военными летчиками. В ставке американской группировки. © Фото : Министерство обороны РФ 1 из 5 Конев и Брэдли во время встречи на Эльбе в штабе 1-го Украинского фронта. © Фото : Министерство обороны РФ 2 из 5 Встреча командира 34-го гвардейского корпуса генерала Г.В.Бакланова с командиром 5-го корпуса США генералом Хюбнером. © Фото : Министерство обороны РФ 3 из 5 Командарм А.С.Жадов приветствует командарма Ходжеса на фоне американского почетного караула. © Фото : Министерство обороны РФ 4 из 5 Иван Конев и командующий американской 12-й группой армий генерал Омар Брэдли. © Фото : Министерство обороны РФ 5 из 5 Конев (второй слева) общается с американскими военными летчиками. В ставке американской группировки. © Фото : Министерство обороны РФ

В разделе, в частности, запечатлен момент вручения маршалу Коневу ответного подарка от американского генерала Брэдли - автомобиля "Виллис". До этого Конев подарил коллеге боевого коня.

Подробности первых встреч с американскими союзниками представлены в опубликованном отрывке беседы Конева и писателя Константина Симонова , тоже участвовавшего в знаменитой встрече на Эльбе.

Проект подготовлен при участии "Фонда памяти полководцев Победы".

Как отметил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, встреча на Эльбе стала высшей точкой взаимоотношений союзников в годы войны.

"Но сразу после окончания войны, уже в ходе Потсдамской конференции, наметились контуры будущего противостояния СССР и западных союзников", - добавил он. По словам Мединского, ситуацию усугубили враждебные планы союзников по атомным бомбардировкам советских городов и разработка по личному приказу британского премьер-министра Уинстона Черчилля операции "Немыслимое" — плана сухопутной войны в Европе против Советского Союза.