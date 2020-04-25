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2020-04-25T01:22
https://ria.ru/20200425/1570447598.html
Встреча советской и американской армий на Эльбе 25 апреля 1945 года
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РИА Новости

Встреча советской и американской армий на Эльбе 25 апреля 1945 года

01:22 25.04.2020
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Встреча советских и американских солдат на Эльбе
Встреча советских и американских солдат на Эльбе
Встреча на Эльбе – событие завершающего этапа боевых действий вооруженных сил антигитлеровской коалиции в Европе. Встреча войск советской и американской армий состоялась 25 апреля 1945 года в районе Торгау на реке Эльбе.
В январе – начале апреля 1945 года в результате мощного стратегического наступления на всем советско-германском фронте Красная армия нанесла решительный удар по основным силам противника. В ходе Восточно-Прусской, Висло-Одерской, Западно-Карпатской и завершения Будапештской операций советские войска создали условия для дальнейших ударов в Померании и Силезии, а затем для наступления на Берлин.
К середине апреля войска западных союзников форсировали Рейн и завершили ликвидацию рурской группировки врага. Нанося главный удар на Дрезден, они стремились расчленить противостоявшие войска противника и на рубеже реки Эльба встретиться с Советской Армией.
Историческая встреча союзников произошла на Эльбе 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау. Тогда встретились части и подразделения 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии и 58-й стрелковой дивизии, входящей в состав войск 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Иван Конев. Именно они в результате проведения боевых операций оказались ближе всех друг к другу. Войскам Красной армии был дан приказ остановиться у Эльбы. Американцы же заняли позиции у Мульде. Расстояние между ними было 25 километров.
На самом деле все состоявшиеся единичные контакты между союзниками зафиксировать было невозможно. Первыми советскими военнослужащими, которые встретились с высланным навстречу русским войскам американским патрулем, были старший лейтенант Григорий Голобородько с сержантом Александром Ольшанским и еще несколько человек.
Позже к ним присоединился подполковник Александр Гордеев.
Патрулем союзников командовал лейтенант Альберт Котцебу. Эта неофициальная встреча произошла в южной части предполагаемой зоны контакта, а историческая встреча произошла в северной части. С советской стороны момент контакта был определен боевым донесением от 25 апреля штаба 58-й стрелковой дивизии: "В 15.30 25.04.45 г. в районе моста, что восточнее Торгау, произошла встреча между офицерским составом 173-го стрелкового полка и патрулем войск союзников…". На полуразрушенном мосту на середине Эльбы подразделение американцев под командованием второго лейтенанта Уильяма Робертсона пожало руки советским солдатам из подразделения лейтенанта Александра Сильвашко.
Снимок советского и американского лейтенантов, которые первыми пожали друг другу руки во время братания войск союзников на Эльбе, в считанные часы обошел издания всего мира.
Москва салютовала встрече в Торгау 24 залпами из 324 орудий, такие же торжества прошли на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Встречи солдат армий США, Англии с советскими солдатами и офицерами вылились в демонстрацию дружбы соратников по оружию.
В результате встречи войск союзников остатки Вооруженных сил Германии были расколоты на две части – северную и южную. Это значительно ослабило их сопротивление, лишило маневренности, нарушило единую систему управления, ускорило окончательный разгром вермахта.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Вторая мировая война (1939-1945)СправкиВ мире
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