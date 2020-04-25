Встреча советской и американской армий на Эльбе 25 апреля 1945 года

Историческая встреча союзников произошла на Эльбе 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау. Тогда встретились части и подразделения 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии и 58-й стрелковой дивизии, входящей в состав войск 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Иван Конев. Именно они в результате проведения боевых операций оказались ближе всех друг к другу. Войскам Красной армии был дан приказ остановиться у Эльбы. Американцы же заняли позиции у Мульде. Расстояние между ними было 25 километров.