Аль Пачино — 80. Как обаятельный киногангстер украл сердца миллионов

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"Мой отец был женат пять раз, а я — никогда. Что из этого следует? Мы — рабы своих привычек", — усмехается Аль Пачино. В свое время он встречался с Дайан Китон, Джилл Клейберг, Пенелопой Энн Миллер, но остался убежденным холостяком. При этом в жизни своих детей, которых у него трое (на фото — с дочерью Джулией), принимает активное участие, даже если не всегда ими доволен. Говорит, что "иногда лучше быть с дьяволом, которого знаешь, чем с ангелом, который тебе не знаком".