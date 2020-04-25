Аль Пачино — 80. Как обаятельный киногангстер украл сердца миллионов

Простых совпадений не бывает, говорил американский гангстер Аль Капоне. По крайней мере, в жизни Аль Пачино — точно. Вот, например, дедушка и бабушка актера приехали в Америку из сицилийского городка Корлеоне — и позже герой с такой же фамилией, Майкл из "Крестного отца", превратил неизвестного широкой публике театрального актера в мировую знаменитость.
Простых совпадений не бывает, говорил американский гангстер Аль Капоне. По крайней мере, в жизни Аль Пачино — точно. Вот, например, дедушка и бабушка актера приехали в Америку из сицилийского городка Корлеоне — и позже герой с такой же фамилией, Майкл из "Крестного отца", превратил неизвестного широкой публике театрального актера в мировую знаменитость.
Маленький Альфредо с матерью и ее многочисленными родственниками жил в Бронксе — районе тогда крайне криминогенном. Отец бросил их, когда ребенку исполнилось два года. Денег вечно не хватало, из развлечений были только нечастые походы в кинотеатр. После сеанса, собрав семью и соседей, Сонни (так звали его друзья) изображал увиденный фильм. Талант подростка заметили: вечному двоечнику доверяли играть в школьных постановках. Однажды после спектакля один из зрителей подошел к его матери: "Да это будущий Брандо!" Стоявший рядом Аль оживился: "А кто такой Брандо?"
Маленький Альфредо с матерью и ее многочисленными родственниками жил в Бронксе — районе тогда крайне криминогенном. Отец бросил их, когда ребенку исполнилось два года. Денег вечно не хватало, из развлечений были только нечастые походы в кинотеатр. После сеанса, собрав семью и соседей, Сонни (так звали его друзья) изображал увиденный фильм. Талант подростка заметили: вечному двоечнику доверяли играть в школьных постановках. Однажды после спектакля один из зрителей подошел к его матери: "Да это будущий Брандо!" Стоявший рядом Аль оживился: "А кто такой Брандо?"
Увидев постановку чеховской "Чайки" в исполнении бродячей труппы, юный Аль был настолько впечатлен, что твердо решил связать жизнь с театром. Позже в ресторане при отеле он увидел одного из тех актеров, кто перевернул его мир, — тот работал за стойкой. Молодой человек рассудил: сегодня можно блистать на сцене, а завтра мыть стаканы — все нормально, если идешь к своей мечте. И он тоже подрабатывал: курьером, официантом, уборщиком, почтальоном.
Увидев постановку чеховской "Чайки" в исполнении бродячей труппы, юный Аль был настолько впечатлен, что твердо решил связать жизнь с театром. Позже в ресторане при отеле он увидел одного из тех актеров, кто перевернул его мир, — тот работал за стойкой. Молодой человек рассудил: сегодня можно блистать на сцене, а завтра мыть стаканы — все нормально, если идешь к своей мечте. И он тоже подрабатывал: курьером, официантом, уборщиком, почтальоном.
После нескольких неудачных попыток Сонни все-таки поступил в знаменитую Актерскую студию, где оттачивал мастерство по системе Станиславского. Хоть он и не завершил обучение, но появился на Бродвее и был удостоен престижной театральной премии "Тони". "Некоторые актеры играют своего персонажа. Пачино становится им", — говорил его наставник Ли Страсберг. Выходит из роли Аль болезненно: когда после спектакля "Ричард III" к нему в гримерку пришла восхищенная Жаклин Кеннеди, он даже не привстал: "Я все еще был королем", — вспоминал актер.
После нескольких неудачных попыток Сонни все-таки поступил в знаменитую Актерскую студию, где оттачивал мастерство по системе Станиславского. Хоть он и не завершил обучение, но появился на Бродвее и был удостоен престижной театральной премии "Тони". "Некоторые актеры играют своего персонажа. Пачино становится им", — говорил его наставник Ли Страсберг. Выходит из роли Аль болезненно: когда после спектакля "Ричард III" к нему в гримерку пришла восхищенная Жаклин Кеннеди, он даже не привстал: "Я все еще был королем", — вспоминал актер.
Первая кинороль Пачино — наркоман Бобби в картине "Паника в Нидл-парке" — так запомнилась Фрэнсису Форду Копполе, что он выдвинул продюсерам картины "Крестный отец" ультиматум: вот Майкл Корлеоне, и точка. А претендовали на роль Роберт Редфорд, Джек Николсон, Уоррен Битти и молодой Роберт Де Ниро. Неожиданно за "карлика" (так за небольшой рост его прозвали на прослушивании) вступился автор книги Марио Пьюзо. Отношения на площадке сложились непростые. Аль все делал по-своему, и боссы уже собирались его уволить, но тут увидели сцену, где Майкл убивает капитана МакКласки, — и передумали.
Первая кинороль Пачино — наркоман Бобби в картине "Паника в Нидл-парке" — так запомнилась Фрэнсису Форду Копполе, что он выдвинул продюсерам картины "Крестный отец" ультиматум: вот Майкл Корлеоне, и точка. А претендовали на роль Роберт Редфорд, Джек Николсон, Уоррен Битти и молодой Роберт Де Ниро. Неожиданно за "карлика" (так за небольшой рост его прозвали на прослушивании) вступился автор книги Марио Пьюзо. Отношения на площадке сложились непростые. Аль все делал по-своему, и боссы уже собирались его уволить, но тут увидели сцену, где Майкл убивает капитана МакКласки, — и передумали.
"Крестный отец" принес актеру первую номинацию на "Оскар". Церемонию Аль проигнорировал: задело, что его Майкла академики сочли персонажем второстепенным, а все внимание досталось Марлону Брандо. Заветную статуэтку Пачино все же получил, но лишь спустя 20 лет и с восьмой попытки — за роль ослепшего отставного военного в драме "Запах женщины". Знаменитую сцену танго из этого фильма репетировали неделю, а снимали три дня.
"Крестный отец" принес актеру первую номинацию на "Оскар". Церемонию Аль проигнорировал: задело, что его Майкла академики сочли персонажем второстепенным, а все внимание досталось Марлону Брандо. Заветную статуэтку Пачино все же получил, но лишь спустя 20 лет и с восьмой попытки — за роль ослепшего отставного военного в драме "Запах женщины". Знаменитую сцену танго из этого фильма репетировали неделю, а снимали три дня.
Однако самой удачной киноработой Аль считает кубинского наркобарона Тони Монтану из фильма "Лицо со шрамом". Мать его героя сыграла актриса, которая была моложе Пачино на четыре года. А на роль экранной жены вопреки протестам актера, который выступал за эффектную Гленн Клоуз, утвердили молоденькую и малоизвестную Мишель Пфайффер — для нее этот фильм стал настоящим прорывом.
Однако самой удачной киноработой Аль считает кубинского наркобарона Тони Монтану из фильма "Лицо со шрамом". Мать его героя сыграла актриса, которая была моложе Пачино на четыре года. А на роль экранной жены вопреки протестам актера, который выступал за эффектную Гленн Клоуз, утвердили молоденькую и малоизвестную Мишель Пфайффер — для нее этот фильм стал настоящим прорывом.
Актер утверждает, что не жалеет о ролях, которые ему не достались. Пожалуй, не дает ему покоя только "Красотка". По словам Пачино, он тогда начал читку сценария вместе с Джулией Робертс, в таланте которой не сомневался с их первой встречи. Но в итоге великодушно уступил Эдварда Льюиса Ричарду Гиру. И до сих пор вздыхает, что упустил возможность сыграть "самого прекрасного дамского угодника на свете".
Актер утверждает, что не жалеет о ролях, которые ему не достались. Пожалуй, не дает ему покоя только "Красотка". По словам Пачино, он тогда начал читку сценария вместе с Джулией Робертс, в таланте которой не сомневался с их первой встречи. Но в итоге великодушно уступил Эдварда Льюиса Ричарду Гиру. И до сих пор вздыхает, что упустил возможность сыграть "самого прекрасного дамского угодника на свете".
Аль очень суеверен во всем, что касается актерской игры: даже называет ее магией. И, как положено чародею, у него есть несколько обязательных ритуалов. Так, приезжая на киносъемки, он не позволяет включить камеру, пока не пожмет руку всем присутствующим на площадке. А перед выступлением в театре обязательно отправляется на прогулку, чтобы настроиться.
Аль очень суеверен во всем, что касается актерской игры: даже называет ее магией. И, как положено чародею, у него есть несколько обязательных ритуалов. Так, приезжая на киносъемки, он не позволяет включить камеру, пока не пожмет руку всем присутствующим на площадке. А перед выступлением в театре обязательно отправляется на прогулку, чтобы настроиться.
"Я не верю в Бога, я верю в Аль Пачино..." — как-то выпалил актер Хавьер Бардем. Наверное, только обладая неземным даром, можно настолько убедительно сыграть Люцифера — причем от "Адвоката дьявола" Аль отказывался несколько раз. Киану Ривз отдал ему часть гонорара, лишь бы он согласился. "Определенно, алчность — мой любимый порок", — честно признается актер. Бросившая его актриса Мейтал Дохен рассказала, что за два года отношений он дарил ей только цветы — и то нечасто. И если за роль в первом "Крестном отце" его гонорар составил 35 тысяч долларов, то сейчас состояние актера оценивается в 180 миллионов.
"Я не верю в Бога, я верю в Аль Пачино..." — как-то выпалил актер Хавьер Бардем. Наверное, только обладая неземным даром, можно настолько убедительно сыграть Люцифера — причем от "Адвоката дьявола" Аль отказывался несколько раз. Киану Ривз отдал ему часть гонорара, лишь бы он согласился. "Определенно, алчность — мой любимый порок", — честно признается актер. Бросившая его актриса Мейтал Дохен рассказала, что за два года отношений он дарил ей только цветы — и то нечасто. И если за роль в первом "Крестном отце" его гонорар составил 35 тысяч долларов, то сейчас состояние актера оценивается в 180 миллионов.
"Мой отец был женат пять раз, а я — никогда. Что из этого следует? Мы — рабы своих привычек", — усмехается Аль Пачино. В свое время он встречался с Дайан Китон, Джилл Клейберг, Пенелопой Энн Миллер, но остался убежденным холостяком. При этом в жизни своих детей, которых у него трое (на фото — с дочерью Джулией), принимает активное участие, даже если не всегда ими доволен. Говорит, что "иногда лучше быть с дьяволом, которого знаешь, чем с ангелом, который тебе не знаком".
"Мой отец был женат пять раз, а я — никогда. Что из этого следует? Мы — рабы своих привычек", — усмехается Аль Пачино. В свое время он встречался с Дайан Китон, Джилл Клейберг, Пенелопой Энн Миллер, но остался убежденным холостяком. При этом в жизни своих детей, которых у него трое (на фото — с дочерью Джулией), принимает активное участие, даже если не всегда ими доволен. Говорит, что "иногда лучше быть с дьяволом, которого знаешь, чем с ангелом, который тебе не знаком".
"Актерство — забава для богатых!" — отрезала когда-то мать Пачино, как только юный Аль заикнулся о деньгах на уроки театрального мастерства. И он ушел из дома: как оказалось, навсегда. А Роза через несколько лет умерла от лейкемии, немного не дожив до успеха сына. Она так и не успела помириться с ним. Но точно бы сейчас им гордилась. "Она была моим первым и самым любимым зрителем, — говорит Пачино. — Вот почему больше кино мне нравятся живые выступления: они напоминают о детстве, когда я веселил всю округу своими домашними представлениями".
"Актерство — забава для богатых!" — отрезала когда-то мать Пачино, как только юный Аль заикнулся о деньгах на уроки театрального мастерства. И он ушел из дома: как оказалось, навсегда. А Роза через несколько лет умерла от лейкемии, немного не дожив до успеха сына. Она так и не успела помириться с ним. Но точно бы сейчас им гордилась. "Она была моим первым и самым любимым зрителем, — говорит Пачино. — Вот почему больше кино мне нравятся живые выступления: они напоминают о детстве, когда я веселил всю округу своими домашними представлениями".