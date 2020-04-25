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Культура
2020-04-27T00:14
https://ria.ru/20200425/1570377564.html
Аль Пачино — 80. Как обаятельный киногангстер украл сердца миллионов
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РИА Новости

Аль Пачино — 80. Как обаятельный киногангстер украл сердца миллионов

08:00 25.04.2020 (обновлено: 00:14 27.04.2020)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня юбилей отмечает великий и ужасный Аль Пачино. Блестяще перевоплотиться в безжалостного мафиози или честного полицейского, растрогать зрителей до слез в образе слепого полковника или рассмешить в амплуа недотепы-грабителя, да хоть самого черта сыграть — кажется, для него нет ничего невозможного. А началось все с Чехова, Станиславского и жгучего желания доказать матери, что он чего-то достоин.
© AP Photo

Простых совпадений не бывает, говорил американский гангстер Аль Капоне. По крайней мере, в жизни Аль Пачино — точно. Вот, например, дедушка и бабушка актера приехали в Америку из сицилийского городка Корлеоне — и позже герой с такой же фамилией, Майкл из "Крестного отца", превратил неизвестного широкой публике театрального актера в мировую знаменитость. 

Актер Аль Пачино в фильме Крестный отец
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Простых совпадений не бывает, говорил американский гангстер Аль Капоне. По крайней мере, в жизни Аль Пачино — точно. Вот, например, дедушка и бабушка актера приехали в Америку из сицилийского городка Корлеоне — и позже герой с такой же фамилией, Майкл из "Крестного отца", превратил неизвестного широкой публике театрального актера в мировую знаменитость. 

© AP Photo
© AP Photo / St. Martin's Press

Маленький Альфредо с матерью и ее многочисленными родственниками жил в Бронксе — районе тогда крайне криминогенном. Отец бросил их, когда ребенку исполнилось два года. Денег вечно не хватало, из развлечений были только нечастые походы в кинотеатр. После сеанса, собрав семью и соседей, Сонни (так звали его друзья) изображал увиденный фильм. Талант подростка заметили: вечному двоечнику доверяли играть в школьных постановках. Однажды после спектакля один из зрителей подошел к его матери: "Да это будущий Брандо!" Стоявший рядом Аль оживился: "А кто такой Брандо?"

Актер Аль Пачино после ареста. 9 января 1961
2 из 12

Маленький Альфредо с матерью и ее многочисленными родственниками жил в Бронксе — районе тогда крайне криминогенном. Отец бросил их, когда ребенку исполнилось два года. Денег вечно не хватало, из развлечений были только нечастые походы в кинотеатр. После сеанса, собрав семью и соседей, Сонни (так звали его друзья) изображал увиденный фильм. Талант подростка заметили: вечному двоечнику доверяли играть в школьных постановках. Однажды после спектакля один из зрителей подошел к его матери: "Да это будущий Брандо!" Стоявший рядом Аль оживился: "А кто такой Брандо?"

© AP Photo / St. Martin's Press
© AP Photo

Увидев постановку чеховской "Чайки" в исполнении бродячей труппы, юный Аль был настолько впечатлен, что твердо решил связать жизнь с театром. Позже в ресторане при отеле он увидел одного из тех актеров, кто перевернул его мир, — тот работал за стойкой. Молодой человек рассудил: сегодня можно блистать на сцене, а завтра мыть стаканы — все нормально, если идешь к своей мечте. И он тоже подрабатывал: курьером, официантом, уборщиком, почтальоном.

Актер Аль Пачино во время интервью. 21 сентября 1973
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Увидев постановку чеховской "Чайки" в исполнении бродячей труппы, юный Аль был настолько впечатлен, что твердо решил связать жизнь с театром. Позже в ресторане при отеле он увидел одного из тех актеров, кто перевернул его мир, — тот работал за стойкой. Молодой человек рассудил: сегодня можно блистать на сцене, а завтра мыть стаканы — все нормально, если идешь к своей мечте. И он тоже подрабатывал: курьером, официантом, уборщиком, почтальоном.

© AP Photo
© AP Photo / IS

После нескольких неудачных попыток Сонни все-таки поступил в знаменитую Актерскую студию, где оттачивал мастерство по системе Станиславского. Хоть он и не завершил обучение, но появился на Бродвее и был удостоен престижной театральной премии "Тони". "Некоторые актеры играют своего персонажа. Пачино становится им", — говорил его наставник Ли Страсберг. Выходит из роли Аль болезненно: когда после спектакля "Ричард III" к нему в гримерку пришла восхищенная Жаклин Кеннеди, он даже не привстал: "Я все еще был королем", — вспоминал актер.

Актер Аль Пачино, 22 июня 1978
4 из 12

После нескольких неудачных попыток Сонни все-таки поступил в знаменитую Актерскую студию, где оттачивал мастерство по системе Станиславского. Хоть он и не завершил обучение, но появился на Бродвее и был удостоен престижной театральной премии "Тони". "Некоторые актеры играют своего персонажа. Пачино становится им", — говорил его наставник Ли Страсберг. Выходит из роли Аль болезненно: когда после спектакля "Ричард III" к нему в гримерку пришла восхищенная Жаклин Кеннеди, он даже не привстал: "Я все еще был королем", — вспоминал актер.

© AP Photo / IS
© Paramount Pictures, 1972

Первая кинороль Пачино — наркоман Бобби в картине "Паника в Нидл-парке" — так запомнилась Фрэнсису Форду Копполе, что он выдвинул продюсерам картины "Крестный отец" ультиматум: вот Майкл Корлеоне, и точка. А претендовали на роль Роберт Редфорд, Джек Николсон, Уоррен Битти и молодой Роберт Де Ниро. Неожиданно за "карлика" (так за небольшой рост его прозвали на прослушивании) вступился автор книги Марио Пьюзо. Отношения на площадке сложились непростые. Аль все делал по-своему, и боссы уже собирались его уволить, но тут увидели сцену, где Майкл убивает капитана МакКласки, — и передумали. 

Актер Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне в сцене из кинофильма Крестный отец, 1972 год
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Первая кинороль Пачино — наркоман Бобби в картине "Паника в Нидл-парке" — так запомнилась Фрэнсису Форду Копполе, что он выдвинул продюсерам картины "Крестный отец" ультиматум: вот Майкл Корлеоне, и точка. А претендовали на роль Роберт Редфорд, Джек Николсон, Уоррен Битти и молодой Роберт Де Ниро. Неожиданно за "карлика" (так за небольшой рост его прозвали на прослушивании) вступился автор книги Марио Пьюзо. Отношения на площадке сложились непростые. Аль все делал по-своему, и боссы уже собирались его уволить, но тут увидели сцену, где Майкл убивает капитана МакКласки, — и передумали. 

© Paramount Pictures, 1972
© City Light Films (1992)

"Крестный отец" принес актеру первую номинацию на "Оскар". Церемонию Аль проигнорировал: задело, что его Майкла академики сочли персонажем второстепенным, а все внимание досталось Марлону Брандо. Заветную статуэтку Пачино все же получил, но лишь спустя 20 лет и с восьмой попытки — за роль ослепшего отставного военного в драме "Запах женщины". Знаменитую сцену танго из этого фильма репетировали неделю, а снимали три дня. 

Кадр из фильма Запах женщины
6 из 12

"Крестный отец" принес актеру первую номинацию на "Оскар". Церемонию Аль проигнорировал: задело, что его Майкла академики сочли персонажем второстепенным, а все внимание досталось Марлону Брандо. Заветную статуэтку Пачино все же получил, но лишь спустя 20 лет и с восьмой попытки — за роль ослепшего отставного военного в драме "Запах женщины". Знаменитую сцену танго из этого фильма репетировали неделю, а снимали три дня. 

© City Light Films (1992)
© Universal Pictures (1983)

Однако самой удачной киноработой Аль считает кубинского наркобарона Тони Монтану из фильма "Лицо со шрамом". Мать его героя сыграла актриса, которая была моложе Пачино на четыре года. А на роль экранной жены вопреки протестам актера, который выступал за эффектную Гленн Клоуз, утвердили молоденькую и малоизвестную Мишель Пфайффер — для нее этот фильм стал настоящим прорывом.

Кадр из фильма Лицо со шрамом
7 из 12

Однако самой удачной киноработой Аль считает кубинского наркобарона Тони Монтану из фильма "Лицо со шрамом". Мать его героя сыграла актриса, которая была моложе Пачино на четыре года. А на роль экранной жены вопреки протестам актера, который выступал за эффектную Гленн Клоуз, утвердили молоденькую и малоизвестную Мишель Пфайффер — для нее этот фильм стал настоящим прорывом.

© Universal Pictures (1983)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер утверждает, что не жалеет о ролях, которые ему не достались. Пожалуй, не дает ему покоя только "Красотка". По словам Пачино, он тогда начал читку сценария вместе с Джулией Робертс, в таланте которой не сомневался с их первой встречи. Но в итоге великодушно уступил Эдварда Льюиса Ричарду Гиру. И до сих пор вздыхает, что упустил возможность сыграть "самого прекрасного дамского угодника на свете".

Актер Аль Пачино с актрисой Люсилой Сола и Камиллой Сола
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Актер утверждает, что не жалеет о ролях, которые ему не достались. Пожалуй, не дает ему покоя только "Красотка". По словам Пачино, он тогда начал читку сценария вместе с Джулией Робертс, в таланте которой не сомневался с их первой встречи. Но в итоге великодушно уступил Эдварда Льюиса Ричарду Гиру. И до сих пор вздыхает, что упустил возможность сыграть "самого прекрасного дамского угодника на свете".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Фото : Top Film Distribution

Аль очень суеверен во всем, что касается актерской игры: даже называет ее магией. И, как положено чародею, у него есть несколько обязательных ритуалов. Так, приезжая на киносъемки, он не позволяет включить камеру, пока не пожмет руку всем присутствующим на площадке. А перед выступлением в театре обязательно отправляется на прогулку, чтобы настроиться.

Кадр из фильма Реальные парни
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Аль очень суеверен во всем, что касается актерской игры: даже называет ее магией. И, как положено чародею, у него есть несколько обязательных ритуалов. Так, приезжая на киносъемки, он не позволяет включить камеру, пока не пожмет руку всем присутствующим на площадке. А перед выступлением в театре обязательно отправляется на прогулку, чтобы настроиться.

© Фото : Top Film Distribution
© AP Photo / Richard Shotwell

"Я не верю в Бога, я верю в Аль Пачино..." — как-то выпалил актер Хавьер Бардем. Наверное, только обладая неземным даром, можно настолько убедительно сыграть Люцифера — причем от "Адвоката дьявола" Аль отказывался несколько раз. Киану Ривз отдал ему часть гонорара, лишь бы он согласился. "Определенно, алчность — мой любимый порок", — честно признается актер. Бросившая его актриса Мейтал Дохен рассказала, что за два года отношений он дарил ей только цветы — и то нечасто. И если за роль в первом "Крестном отце" его гонорар составил 35 тысяч долларов, то сейчас состояние актера оценивается в 180 миллионов.

Американский актер Аль Пачино и израильская актриса и певица Меитал Дохен 24 октября 2019 года на премьере Ирландца
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"Я не верю в Бога, я верю в Аль Пачино..." — как-то выпалил актер Хавьер Бардем. Наверное, только обладая неземным даром, можно настолько убедительно сыграть Люцифера — причем от "Адвоката дьявола" Аль отказывался несколько раз. Киану Ривз отдал ему часть гонорара, лишь бы он согласился. "Определенно, алчность — мой любимый порок", — честно признается актер. Бросившая его актриса Мейтал Дохен рассказала, что за два года отношений он дарил ей только цветы — и то нечасто. И если за роль в первом "Крестном отце" его гонорар составил 35 тысяч долларов, то сейчас состояние актера оценивается в 180 миллионов.

© AP Photo / Richard Shotwell
© AP Photo / Rene Macura

"Мой отец был женат пять раз, а я — никогда. Что из этого следует? Мы — рабы своих привычек", — усмехается Аль Пачино. В свое время он встречался с Дайан Китон, Джилл Клейберг, Пенелопой Энн Миллер, но остался убежденным холостяком. При этом в жизни своих детей, которых у него трое (на фото — с дочерью Джулией), принимает активное участие, даже если не всегда ими доволен. Говорит, что "иногда лучше быть с дьяволом, которого знаешь, чем с ангелом, который тебе не знаком".

Аль Пачино со своей дочерью Джулией
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"Мой отец был женат пять раз, а я — никогда. Что из этого следует? Мы — рабы своих привычек", — усмехается Аль Пачино. В свое время он встречался с Дайан Китон, Джилл Клейберг, Пенелопой Энн Миллер, но остался убежденным холостяком. При этом в жизни своих детей, которых у него трое (на фото — с дочерью Джулией), принимает активное участие, даже если не всегда ими доволен. Говорит, что "иногда лучше быть с дьяволом, которого знаешь, чем с ангелом, который тебе не знаком".

© AP Photo / Rene Macura
© AP Photo / Bob Galbraith

"Актерство — забава для богатых!" — отрезала когда-то мать Пачино, как только юный Аль заикнулся о деньгах на уроки театрального мастерства. И он ушел из дома: как оказалось, навсегда. А Роза через несколько лет умерла от лейкемии, немного не дожив до успеха сына. Она так и не успела помириться с ним. Но точно бы сейчас им гордилась. "Она была моим первым и самым любимым зрителем, — говорит Пачино. — Вот почему больше кино мне нравятся живые выступления: они напоминают о детстве, когда я веселил всю округу своими домашними представлениями".

Актер Аль Пачино, получивший Оскар, как лучший актер, за роль в фильме Запах женщины
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"Актерство — забава для богатых!" — отрезала когда-то мать Пачино, как только юный Аль заикнулся о деньгах на уроки театрального мастерства. И он ушел из дома: как оказалось, навсегда. А Роза через несколько лет умерла от лейкемии, немного не дожив до успеха сына. Она так и не успела помириться с ним. Но точно бы сейчас им гордилась. "Она была моим первым и самым любимым зрителем, — говорит Пачино. — Вот почему больше кино мне нравятся живые выступления: они напоминают о детстве, когда я веселил всю округу своими домашними представлениями".

© AP Photo / Bob Galbraith
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КультураОскар (премия)ГолливудСШАМарлон БрандоТеатрКино и сериалыФрэнсис Форд КопполаМишель ПфайфферРоберт Де НироАль Пачино
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