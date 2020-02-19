"Трудно быть со стариком": актриса обвинила Аль Пачино в скупости

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Израильская актриса Мейталь Дохан сообщила о расставании с американским актером Аль Пачино.
Как пишет таблоид Daily Mail, 40-летняя артистка пожаловалась на Аль Пачино израильским СМИ. В одном из интервью она заявила, что 79-летний актер для нее "слишком стар".
"Разница в возрасте дала о себе знать. Я старалась не замечать этого, но он уже действительно пожилой человек. Я действительно любила его, но это не могло продолжаться", — сказала Дохан.
Актриса также призналась, что ее бывший спутник не любит тратить деньги. По словам Дохан, Аль Пачино, заработавший за карьеру около 180 миллионов долларов, всего лишь раз подарил ей букет цветов.
Аль Пачино имел множество романов, но ни разу не был официально женат. У актера трое детей.
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