Вывозной рейс Ереван–Петербург–Москва состоится 27 апреля

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вывозной рейс Ереван-Петербург-Москва состоится в понедельник 27 апреля, на нем смогут улететь жители этих регионов, сообщила Минкомсвязь РФ.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № AFL1861 Ереван — Санкт-Петербург — Москва на 27 апреля 2020 в 13.45 (местное время, 14:45 мск)", - сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Коронавирус: рейсы в РФ".
Представитель министерства уточнил, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.