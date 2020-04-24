В Минкомсвязи назвали дату вывозного рейса Рим - Петербург -Москва

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Вывозной рейс Рим-Петербург-Москва запланирован на 29 апреля, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № AFL2419 Рим — Санкт-Петербург — Москва на 29 апреля 2020 в 14.10 (местное время, 15:10 МСК). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Коронавирус: Рейсы в РФ".
В пятницу посол России в Италии Сергей Разов выразил надежду, что следующий спецрейс по вывозу россиян из Италии состоится до конца апреля. Выступая на брифинге, организованном МИА "Россия сегодня", он отметил, что сейчас срочно вернуться в Россию из Италии хотят 213 человек.
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