В Петербурге школьники могут закончить учебный год досрочно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Школьники в Школьники в Санкт-Петербурге смогут закончить учебный год досрочно, решение будут принимать родители, сообщает аппарат вице-губернатора города Ирины Потехиной

Ранее сообщалось, что в Петербурге в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции школьники перешли на дистанционное обучение.

Отмечается, что в связи с обращениями родителей в адрес директоров школ, правительством Петербурга принято решение предоставить семьям право выбора – закончить школьникам учебный год досрочно, либо завершить его в обычные сроки.

"Обучение будет продолжаться до конца мая, но по заявлению родителей можно закончить обучение до начала мая и уехать на дачу", - сказала Потехина, слова которой приводятся в сообщении.

Отмечается, что возможность получить досрочную аттестацию будет предоставлена всем учащимся, кроме выпускников 9-х и 11-х классов. Годовая аттестация будет проводиться на основании оценок, выставленных в трех четвертях.

"Родители переживают, как дистанционное обучение повлияет на годовые оценки школьников. Выбор будет сделан в пользу ребенка: если по итогу трех четвертей у него были хорошие результаты, то он получит хорошую годовую оценку", - отметила вице-губернатор.

Для детей, которые продолжат занятия в дистанционном формате, учебный год закончится 22 мая.