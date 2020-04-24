МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября, следует из данных интернет-портала правовой информации.
До этого День воинской славы отмечался 2 сентября.
Авторами документа выступили депутаты Госдумы Владимир Шаманов, Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов. По их словам, закон сохраняет историческую справедливость в отношении победителей Второй мировой войны. Кроме того, документ призван увековечить достойную память погибших.
Совпадение с годовщиной теракта
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментариев по поводу переноса даты. Ранее организация "Матери Беслана" попросили не переносить дату, так как 3 сентября 2004 года произошел штурм школы в Беслане.
Об этом же просил Совет при президенте по правам человека. Однако спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вокруг совпадения даты возникла "избыточная шумиха" и это не надо "политизировать и драматизировать".
День воинской славы - не карнавал
Против сохранения старой даты также выступил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что День воинской славы — это не карнавал, в первую очередь это день памяти павших во Второй мировой войне, поэтому "празднование" не будет неуместным в годовщину теракта в Беслане.
13 апреля, 16:07Штурм Вены: 75 лет со дня освобождения столицы Австрии75 лет назад, 13 апреля 1945 года, столица Австрии Вена была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. В период боев за Вену советские войска взяли в плен 130 000 человек, захватили и уничтожили 1345 танков и штурмовых орудий, свыше 2250 орудий и минометов.
К тому же, напомнил он, в советское время датой окончания Второй мировой было именно 3 сентября.
"В Совфеде с огромным уважением относятся к памяти всех невинно убиенных террористами в Беслане и родственникам жертв этой трагедии. Никакого противоречия я здесь не вижу", — заключил сенатор.