Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

Штурм Вены: 75 лет со дня освобождения столицы Австрии 75 лет назад, 13 апреля 1945 года, столица Австрии Вена была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. В период боев за Вену советские войска взяли в плен 130 000 человек, захватили и уничтожили 1345 танков и штурмовых орудий, свыше 2250 орудий и минометов.