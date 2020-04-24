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2020-04-24T16:48
https://ria.ru/20200424/1570532503.html
Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны
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РИА Новости

Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

16:48 24.04.2020
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© РИА Новости / Георгий ХомзорВстреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
© РИА Новости / Георгий Хомзор
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября, следует из данных интернет-портала правовой информации.
До этого День воинской славы отмечался 2 сентября.
Авторами документа выступили депутаты Госдумы Владимир Шаманов, Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов. По их словам, закон сохраняет историческую справедливость в отношении победителей Второй мировой войны. Кроме того, документ призван увековечить достойную память погибших.
В 1945 году Верховный Совет СССР объявил праздником победы над Японией 3 сентября. Эта же дата указана на оборотной стороне медали "За победу над Японией", которой награждали участников боев. Тем не менее, спустя два года этот день стал рабочим, а со временем праздник забылся.
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Совпадение с годовщиной теракта

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментариев по поводу переноса даты. Ранее организация "Матери Беслана" попросили не переносить дату, так как 3 сентября 2004 года произошел штурм школы в Беслане.
Об этом же просил Совет при президенте по правам человека. Однако спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вокруг совпадения даты возникла "избыточная шумиха" и это не надо "политизировать и драматизировать".

День воинской славы - не карнавал

Против сохранения старой даты также выступил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что День воинской славы — это не карнавал, в первую очередь это день памяти павших во Второй мировой войне, поэтому "празднование" не будет неуместным в годовщину теракта в Беслане.
Штурм Вены: 75 лет со дня освобождения столицы Австрии
13 апреля, 16:07
Штурм Вены: 75 лет со дня освобождения столицы Австрии75 лет назад, 13 апреля 1945 года, столица Австрии Вена была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. В период боев за Вену советские войска взяли в плен 130 000 человек, захватили и уничтожили 1345 танков и штурмовых орудий, свыше 2250 орудий и минометов.
К тому же, напомнил он, в советское время датой окончания Второй мировой было именно 3 сентября.
"В Совфеде с огромным уважением относятся к памяти всех невинно убиенных террористами в Беслане и родственникам жертв этой трагедии. Никакого противоречия я здесь не вижу", — заключил сенатор.
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Общество
Популярные комментарии
Он бы ещё зиму перенес! Как в сказке 12 месяцев - хочу подснежников зимой.
24 апреля, 17:44
vvjoeocou
741000025
Ему больше заняться нечем? Вы разил свое желание пересмотреть итоги второй мировой? Заявил, что СССР закончило войну на день позже всего остального мира? А с чего бы это спустя 75 лет он историю переписывает?
24 апреля, 19:10
aannonamous
51201017
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